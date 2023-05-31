Maduro'dan anlamlı 'Erdoğan' paylaşımı: Kardeşim! İlişkilerimizi pekiştiren zafer

Twitter hesabından Erdoğan ile çekilmiş fotoğrafını paylaşan Maduro, "Kardeşim Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüm ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı Venezuela halkı adına kendisine bir kez daha tebriklerimi ilettim. İlişkilerimizi pekiştiren bir zaferdir." ifadesini kullandı.

Maduro, 28 Mayıs'ta da Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Twitter'dan tebrik etmiş, Erdoğan'ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ve sandık başında oy kullanırken çekilmiş fotoğraflarına yer vermişti.