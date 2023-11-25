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25 Kasım 2023 Cumartesi 21:17:00 - Güncelleme:25 Kasım 2023 Cumartesi 21:17:00

Madagaskar'da seçimi Rajoelina kazandı

Kaynak: AA

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Madagaskar'da 16 Kasım'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde eski Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina oyların yüzde 58,9'unu alarak yarışı önde tamamladı.

Ulusal Seçim Kurulundan (CENI) yapılan açıklamaya göre, aday olmak için görevinden ayrılan eski Cumhurbaşkanı Rajoelina, oyların yüzde 58,9'unu alarak ilk turda yeterli çoğunluğa ulaştı.

Adaylardan Siteny Randrianasoloniaiko oyların yüzde 14,4'ünü, eski Cumhurbaşkanı Marc Ravalomanana da oyların yüzde 12'sini aldı.

2018'den bu yana ülkeyi yöneten Rajoelina mevcut sonuçlara göre seçimleri 2. defa kazanarak Cumhurbaşkanlığı görevini sürdürecek.

Nihai sonuçların 10 gün içinde Anayasa Mahkemesi tarafından açıklanması bekleniyor.

Muhalefet ise dün seçimin meşru olmadığını ve sonuçları kabul etmeyeceklerini açıklamıştı.

13 ADAYDAN 10'U BOYKOT KARARI ALMIŞTI

Anayasa Mahkemesi, Rajoelina da dahil 13 ismin adaylığını onaylasa da 10 aday, Rajoelina'nın adaylığının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle seçimi boykot kararı almıştı.

Andry Rajoelina'nın adaylığı, ülkede tartışma konusu olmuştu.

Aralarında eski cumhurbaşkanları Marc Ravalomanana ve Hery Rajaonarimampianina'nın da olduğu 11 aday, "kurumsal darbe" yapmakla suçladıkları Rajoelina'nın adaylığının, Fransız vatandaşı olduğu gerekçesiyle iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

RAJOELİNA'NIN TARTIŞMALI FRANSIZ VATANDAŞLIĞI

Madagaskar Anayasası'na göre, bir kişi, yabancı ülke vatandaşlığına geçtiğinde Madagaskar vatandaşlığını kaybediyor ve hiçbir seçimde aday olamıyor.

Eşi ve 3 çocuğunun, 21 Kasım 2014 itibarıyla Fransız vatandaşlığına geçtiği ortaya çıkan Rajoelina, kamuoyu baskısıyla temmuzda ailesiyle Fransız vatandaşlığına geçtiğini açıklamak zorunda kalmıştı.

Rajoelina, henüz 33 yaşındayken başkent Antananarivo'daki geniş çaplı gösterilerin ardından askeri darbeyle 2009'da ilk kez iktidara gelmiş ve ülkeyi 2013'e kadar yönetmişti.

Uluslararası toplumun da baskısıyla görevden ayrılan ve bir sonraki seçimde aday olması yasaklanan Rajoelina, o dönem ailesiyle Fransa'ya yerleşmişti.

Fransız vatandaşlığının Rajoelina'ya, görevi bırakması karşılığında Fransa tarafından vadedildiği belirtiliyor.

Etiketler : Madagascar elections Andry Rajoelina presidential election
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