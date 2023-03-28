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28 Mart 2023 Salı 12:30:00 - Güncelleme:28 Mart 2023 Salı 12:30:00

Macron'un popülaritesi bir ayda 6 puan geriledi

Kaynak: AA

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Fransa'da yapılan kamuoyu araştırması, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un popülaritesinin ülkede emeklilik karşıtı protestoların etkisiyle bir ayda 6 puan düştüğünü ortaya koydu.

Kamuoyu araştırma grubu BVA'nın yaptığı ankete göre, Fransızların yüzde 70'ten fazlası Macron'un iyi bir cumhurbaşkanı olmadığını düşünüyor.

Macron'un popülaritesi, yüzde 28 ile göreve geldiğinden bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu.

Macron'un tartışmalı emeklilik reformundaki ısrarı nedeniyle popülaritesi bir önceki aya oranla 6 puan düşüş gösterdi.

Diğer yandan, reformu meclise sunmadan doğrudan kabul eden Başbakan Elisabeth Borne'un popülaritesi de 2 puan azalarak göreve geldiği Mayıs 2022'den bu yana en düşük seviyeye indi.

Katılımcıların üçte ikisi emeklilik yaşını 2 yıl uzatarak 62'den 64'e çıkarmayı öngören tartışmalı reformun geri çekilmesini istiyor.

Anket, 24-25 Mart'ta ülke nüfusunu temsilen 18 yaş üstü 1000 kişi ile gerçekleştirildi.

Macron'un popülaritesi önceki aylarda yapılan anketlerde yüzde 34'ün üzerinde çıkıyordu.

Etiketler : fransa emmanuel macron emeklilik protesto

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