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16 Mart 2023 Perşembe 11:36:00 - Güncelleme:16 Mart 2023 Perşembe 11:36:00

Macron'un emeklilik reformu kabul edilmezse Ulusal Meclisi feshedeceği iddiası

Kaynak: AA

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, tartışmalı emeklilik reformu kabul edilmezse Ulusal Meclisi feshedeceği iddia edildi.

Fransız basınındaki haberlere göre, Macron, dün gece Elysee Sarayı'nda Başbakan Elisabeth Borne ve kabinesini topladı, bu sabah da iktidar çoğunluğunun temsilcileriyle bir araya geldi.

Macron, iktidar kanadından reformun geçmesi için kararlı duruş sergilemelerini istedi.

Elysee Sarayı kaynakları da Macron'un "emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı öngören reforma ilişkin tasarı" parlamentodan geçmediği takdirde Ulusal Meclisi feshetme kararı alacağını belirtti.

Öte yandan Macron'un, hükümetin anayasada yer alan imtiyaza dayanarak tasarıyı oylamadan meclisten geçirme seçeneğini değerlendirebileceği konuşuluyor

Böylesi bir durumda oylamadan saf dışı bırakılan muhalefet kanadının ise hükümeti düşürmek için gensoru sunması ihtimali bulunuyor.

Dün Karma Komisyondan geçen reforma ilişkin yasa tasarısı, bugün nihai olarak Senatoya ardından Ulusal Meclise sunulacak.

EMEKLİLİK REFORMU İÇİN KRİTİK HAFTA

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun hayata geçirileceğini açıklamıştı.

Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede, 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını ifade eden Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı getirileceğini söylemişti.

Tartışmalı reforma karşı ülke çapında 19 Ocak'tan bu yana birçok kez grev ve protestolar düzenlendi.

Reformun, "emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngören" en tartışmalı maddesini 9 Mart'ta onaylayan Senato, 12 Mart'ta reformun diğer maddelerini kabul etmişti.

Karma Komisyonda dün görüşülen ve kabul edilen reform, bir daha Senatoda oylamaya sunulacak, ardından nihai oylama için Ulusal Meclise gönderilecek.

Mecliste salt çoğunluğu bulunmayan iktidar kanadı, son günlerde özellikle merkez sağ Cumhuriyetçiler (LR) partisi milletvekillerini destek vermeleri için ikna etmeye çalışıyor.

Etiketler : fransa emeklilik reformu meclis emmanuel macron

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