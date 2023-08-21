2011-2013 yıllarında Fransa'nın Ankara Büyükelçiliğinde görev yapan ve iyi derecede Türkçe konuşan Dumont, Ankara'daki ilk görevinin ardından ülkesine dönerek Dışişleri Bakanlığında Rusya ve Doğu Avrupa alanlarında çalıştı.

Dumont, 2015 ve 2019'da sırasıyla Fransa'nın Ukrayna ve Rum kesimi büyükelçisi olarak görev yaptıktan sonra 2020'de de Elysee Sarayı'nda Avrupa ve Türkiye ile ilişkilerden sorumlu danışman oldu.

Selefi Herve Magro'nun görevinin sona ermesiyle Cumhurbaşkanı Macron tarafından Fransa'nın yeni Ankara Büyükelçisi olarak atanan ve bu hafta Türkiye'de olması beklenen Dumont'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunduktan sonra göreve başlaması öngörülüyor.

Fransız basınına göre, 39 yaşında Fransa'nın en genç büyükelçisi olarak atanan Dumont, Türkiye'de görev yapacak ilk Fransız kadın büyükelçi olacak.

47 yaşındaki Dumont'un annesinin Fransızca öğretmeni ve babasının Türkiye üzerine uzmanlığı bulunan bir tarihçi olduğu belirtiliyor.

Yaklaşık 3 yıldır Cumhurbaşkanı Macron'un danışmanlığını yapan ve Ankara-Paris hattında deneyimi bulunan Dumont'un yeni görevinin Türkiye-Fransa ilişkilerine olumlu yansıması bekleniyor.