VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BM: Rusya Ukrayna'ya savaş tazminatı ödeyecek
İstanbul'daki köprüler diyabet için aydınlatıldı
Rus ve Amerikalı istihbarat başkanları Ankara'da buluştu
Şi'den Biden'a, "Tayvan, aşılmaması gereken ilk kırmızı çizgimizdir" mesajı
360 Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Altuğ Demirel'in acı günü
Terör saldırısında hayatını kaybedenler İstiklal Caddesi'nde anıldı
Başkan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak
Ukrayna: Herson'da durum kontrol altında
Kremlin'den Ankara'daki görüşme hakkında açıklama
Eskişehir'de provokatif paylaşıma 2 gözaltı
Aysel Perkgün davasında 'reddi heyet' talebi üst mahkemece reddedildi
Beyoğlu'ndaki terör saldırısında hayatını kaybeden anne ve kızının cenaze namazı kılındı
Stoltenberg: Ukrayna'nın kabul edeceği şartlar oluşursa destekleriz
Bakan Yanık: Türkiye, terörle terbiye edilemeyecek kadar güçlü bir ülkedir
Biden: Yeni bir soğuk savaşa ihtiyaç yok
Tahıl anlaşmasının yenilenmesi için engelleri kaldırmaya çalıştıklarını söyledi
Eli kanlı terör örgütü PKK'nın geçmişi sivil katliamlarla dolu
Topladığı ekmek artıklarıyla hayvanları besleyen temizlik işçisi israfı önlemeye çalışıyor
Diyabetli çocuklar okullardaki programla hastalığı daha kolay yönetebiliyor
Yenilenen "DENAR-1" Bilimsel Araştırma Gemisi, KTÜ'ye teslim edildi
Biden-Şi görüşmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Blinken Çin'e gidecek
Polonya'dan Rusya'ya karşı savunmayı güçlendirme mesajı
Nevşehir peribacaları ve kaplıcalarıyla ara tatilde de turist çekiyor
"Netanyahu barışa inanmıyor ancak onunla çalışmak zorundayız"
14 Kasım 2022 Pazartesi 10:53:00 - Güncelleme:14 Kasım 2022 Pazartesi 10:53:00

Macron'dan Türkiye'ye Türkçe mesaj: Acınızı paylaşıyoruz

ABONE OL

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yapılan bombalı saldırının ardından Türkiye için bir taziye mesajı yayınladı. Macron, 13 Kasım 2015'teki Paris saldırılarını hatırlatarak İstanbul Taksim'deki bombalı saldırıyı kınadı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 13 Kasım 2015'teki Paris saldırılarını hatırlatarak İstanbul Taksim'deki bombalı saldırıyı kınadı. Macron, sosyal medyada yaptığı Türkçe paylaşımda "Acınızı paylaşıyoruz. Terörle mücadelede yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

Macron'un, Türkçe yayınladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verildi;

Milletimiz için oldukça anlamlı olan bu günde, tam da 13 Kasım 2015 tarihinde hayatını kaybedenleri anarken, Türk halkı kalbinden, İstanbul'dan, saldırıya uğradı. Türk insanına mesajımız : acınızı paylaşıyoruz. Başımiz sağ olsun. Terörle mücadelede yanınızdayız.

Etiketler : Emmanuel Macron 13 Kasım 2015 Taksim'deki bombalı saldırıyı kınadı
'Oyunculuk hayali kurardım'

'Oyunculuk hayali kurardım'
‘Bozkır'ın dedektifi

‘Bozkır'ın dedektifi
Yalıya aylık 600 bin TL kira

Yalıya aylık 600 bin TL kira
‘Bizde proje bitmez'

‘Bizde proje bitmez'
Arda'dan hazırım imajı

Arda'dan hazırım imajı
Nostaljik Ebru

Nostaljik Ebru
Milyonluk Hülya

Milyonluk Hülya
Altıncı ay pozu

Altıncı ay pozu
Bandırma'da 2 özel gösterim

Bandırma'da 2 özel gösterim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX