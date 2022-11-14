Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 13 Kasım 2015'teki Paris saldırılarını hatırlatarak İstanbul Taksim'deki bombalı saldırıyı kınadı. Macron, sosyal medyada yaptığı Türkçe paylaşımda "Acınızı paylaşıyoruz. Terörle mücadelede yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

Macron'un, Türkçe yayınladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verildi;

Milletimiz için oldukça anlamlı olan bu günde, tam da 13 Kasım 2015 tarihinde hayatını kaybedenleri anarken, Türk halkı kalbinden, İstanbul'dan, saldırıya uğradı. Türk insanına mesajımız : acınızı paylaşıyoruz. Başımiz sağ olsun. Terörle mücadelede yanınızdayız.