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28 Mayıs 2023 Pazar 23:10:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2023 Pazar 23:10:00

Macron'dan Türkçe tebrik mesajı: Birlikte ilerlemeye devam edeceğiz

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. Macron, sosyal medya hesabından yaptığı Türkçe paylaşımda "Yeniden seçilmesi dolayısıyla tebriklerimi ilettiğim Başkan Erdoğan ile birlikte, ilerlemeye devam edeceğiz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi olmayan sonuçlara göre elde ettiği zaferinin ardından birçok liderden tebrik mesajı geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından Türkçe bir paylaşımda bulunarak Başkan Erdoğan'a tebriklerini sundu.

Macron'un mesajında şu ifadelere yer aldı:

"Fransa ve Türkiye'nin birlikte üstesinden geleceği büyük sınamalar var. Avrupa'ya barışın geri gelmesi, Avrakdeniz İttifakımızın geleceği, Akdeniz denizi. Yeniden seçilmesi dolayısıyla tebriklerimi ilettiğim Başkan Erdoğan ile birlikte, ilerlemeye devam edeceğiz."

Etiketler : erdoğan macron fransa
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