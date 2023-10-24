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24 Ekim 2023 Salı 15:53:00 - Güncelleme:24 Ekim 2023 Salı 15:53:00

Macron'dan terör örgütleriyle mücadelede uluslararası koalisyon kurulması çağrısı

Kaynak: AA

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail ziyareti sırasında terör örgütleriyle mücadele etmek için bölgesel ve uluslararası koalisyon kurulması çağrısında bulundu.

İsrail'e ziyaret gerçekleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Macron, İsrail'le dayanışma içinde olduğunu dile getirdi.

Gazze'deki tüm esirlerin serbest bırakılması beklentisini ifade eden Macron, terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD öncülüğünde oluşturulan uluslararası koalisyonun aynı zamanda Hamas'a karşı da mücadele etmesini teklif etti.

Macron ayrıca, terör örgütleriyle mücadele etmek için bölgesel ve uluslararası bir koalisyon kurulması çağrısı yaptı.

Terör örgütleriyle mücadele kurallarına da uyulması gerektiğini vurgulayan Macron, bu kapsamda demokratik ülkelerin sivilleri hedef almaması gerektiğine işaret etti.

Macron, sivil halkın korunmasının, insani yardıma ulaşabilmelerini sağlamaktan ve hastanelere su ve elektriğin yeniden verilmesinden geçtiğini kaydetti.

Çatışmanın bölgeye yayılmasının engellenmesi gerektiğine değinen Macron, Hizbullah'ı, İran yönetimini ve Yemen'deki Husileri yeni cepheler oluşturmamaları için uyardı.

Macron, Filistinlilerle siyasi süreci yeniden başlatmadan İsrail'in güvenliğinin kalıcı olamayacağını savunarak, Filistinliler için İsrail'e komşu bir devlet isteğini yineledi.

Yarın bölge ülkelerinin liderleriyle bir araya geleceğini bildiren Macron, bugün Ramallah'a gideceğini söyledi.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Filistin'deki sivil kayıpların sorumlusunun Hamas olduğunu ileri sürerek, Fransa'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

İsrail-Filistin çatışmasından Hamas'ın güçlü çıkması durumunda tüm Avrupa'nın bundan etkileneceğini belirten Netanyahu, "Bu, Avrupa'nın savaşıdır. Bu Amerika'nın savaşıdır." ifadesini kullandı.

Hamas'a karşı "mutlak galibiyeti" amaçladıklarının altını çizen Netanyahu, "Hizbullah, bu savaşa ciddi bir şekilde katılmak gibi bir hata yaparsa, tıpkı İkinci Lübnan Savaşı'nda olduğu gibi bundan pişman olurlar." dedi.

Netanyahu, Hizbullah'ın sivil halkın arkasına saklandığını öne sürerek, "Bu savaşa katılırlarsa biz de karşı adım atarız ve Hizbullah için yıkım akıl almaz olur. Umarım sizin (Fransa) ve ABD'nin uyarısını dikkate alırlar. Yoksa çok korkunç sonuçları olur." uyarısında bulundu.

Etiketler : fransa emmanuel macron israil gazze
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