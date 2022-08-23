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23 Ağustos 2022 Salı 17:26:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2022 Salı 17:26:00

Macron'dan, Rusya'ya karşı "hiçbir zayıflık ve uzlaşma ruhu" göstermeme çağrısı

Kaynak: AA

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, uluslararası topluma, Rusya'ya karşı "hiçbir zayıflık ve uzlaşma ruhu" göstermeme çağrısında bulundu.

Fransız basını, Macron'un, Kırım Platformu Zirvesi'nde yayınlanan video mesajında, uluslararası toplumu, Rusya'ya karşı "hiçbir zayıflık ve uzlaşma ruhu" göstermeme çağrısında bulunduğunu aktardı.

Macron'un, "Rusya'yı çatışmaları durdurmaya, birliklerini Ukrayna topraklarından geri çekmeye ve barışı yeniden inşa etmek için diplomasi seçeneğini seçme çağrısını yenilediği" kaydedildi.

Fransa Cumhurbaşkanının herkesi "Ukrayna'yı, bu ülkenin toprağı ve geleceğini" korumak için her türlü diplomatik yolu kullanmaya davet ettiği bildirildi.

Macron'un, Rusya'nın Kırım'ı ilhak ederek uluslararası hukukun normlarını ihlal ettiğine vurgu yaptığı aktarıldı.

Etiketler : emmanuel macron rusya fransız basını
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