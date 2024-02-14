Macron'dan Netanyahu'ya soğuk duş: Şiddetle karşıyız

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki durumu telefonda görüştüğü bildirildi. Açıklamada, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına son vermesi çağrısına yer verildi.

Gazze'deki insani durumun ve ölü sayısının "kabul edilemez" olduğu aktarılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı'nın, İsrail'in Refah'a saldırı planına şiddetle karşı olduğunu Netanyahu'ya söylediği ifade edildi.

Açıklamada, böyle bir saldırının insani felakete yol olacağı ve insanların zorla yerinden edilmesinin uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

Tüm bunların, bölgede gerginliğin artmasına sebebiyet verebileceğine işaret edilen açıklamada, Macron'un, acil olarak Gazze halkına büyük çapta insani yardımın ulaştırılması gerektiğini vurguladığı aktarıldı.

Açıklamada, "acil insani yardım gerektiren bir durumundaki halka yeterli yardımların ulaşmamasının kabul edilemez olduğu" ifade edildi.

Gazze'ye giden tüm geçiş noktalarını ve Ürdün'den doğrudan bir kara yolunu açılması talep edilen açıklamada, Macron'un bölgede iki devletli bir çözümden yana olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

Macron'un Gazze'de ateşkes sağlanması için acilen anlaşma yapılması çağrısında bulunduğu belirtilen açıklamada, bu ateşkesin Gazze'ye insani yardımın ulaşmasını ve sivil halkın güvende olacağını garanti altına alması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, Macron'un, Kudüs ve Batış Şeria'da gerginliğin artmasına yol açabilecek tüm adımlardan uzak durulması beklentisini dile getirdiği bildirildi.

Macron'un İsrail'in sömürgeci politikasını kınadığı kaydedilen açıklamada, Emmanuel Macron'un ayrıca Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerin kaldırılmasını ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Filistinli sivillere yönelik şiddetinin son bulmasını istediği kaydedildi.

- ⁠İsrail'in Refah bölgesine saldırı planı

Gazze'ye saldırı ve işgalinde on binlerce Filistinliyi öldüren İsrail, bölgenin kuzey ve orta kesimlerindeki nüfusun büyük bölümünü Mısır sınırındaki Refah kentine yığılmaya zorladı.

İsrail saldırılar boyunca kuzeydekiler için güvenli bölge ilan ettiği güney bölgesini ise şimdi aynı şekilde karadan işgal etmek ve nüfusu buradan zorla çıkarmak istiyor.

Refah'ta 1 milyon 400 bin civarında sivilin sıkıştığı tahmin ediliyor.

Uluslararası toplum İsrail'i Refah'a yönelik kapsamlı bir saldırının yeni ve büyük bir trajediye sebep olacağı konusunda uyarıyor.