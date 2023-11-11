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Macron'dan İsrail vahşeti itirafı: "Hiçbir gerekçesi ve meşruiyeti yoktur"
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11 Kasım 2023 Cumartesi 00:28:00 - Güncelleme:11 Kasım 2023 Cumartesi 00:28:00

Macron'dan İsrail vahşeti itirafı... "Hiçbir gerekçesi ve meşruiyeti yoktur"

Kaynak: AA

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İşgalci İsrail'in Gazze'deki katliamlarını kabul ederek "Bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıp öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve meşruiyeti yoktur. Bu yüzden İsrail'i durmaya çağırıyoruz." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İşgalci İsrail'in Gazze'deki katliamlarını kabul ederek "Bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıp öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve meşruiyeti yoktur. Bu yüzden İsrail'i durmaya çağırıyoruz." dedi.

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Etiketler : israil gazze filistin macron
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