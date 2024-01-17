VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bayraktar TB3 fire vermedi! 15. uçuş testini de başarıyla tamamladı
RTÜK'ün yeni üyesi belli oldu
İsrailli analisten çarpıcı Lahey analizi... "Tüm yalan söyleme rekorları kırıldı"
Macron'dan Gazze için acil ateşkes çağrısı
Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 60 metre uzatılacak
Gazze'de Hepatit A yayılıyor
17 Ocak 2024 Çarşamba 22:22:00 - Güncelleme:17 Ocak 2024 Çarşamba 22:22:00

Macron'dan Gazze için acil ateşkes çağrısı

Kaynak: AA

ABONE OL

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze halkına insani yardımın ulaştırılabilmesi için acil ateşkes çağrısında bulundu.

Macron, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 54. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında yaptığı konuşmada, dünyanın bölündüğünü ayrıca ABD ve Çin arasında ciddi bir gerilim yaşandığını ifade ederek, "Avrupa'da ve Yakın Doğu'da savaş geri döndü." dedi.

Avrupa, Kafkasya ve tüm çevre bölgelerin güvenliği için Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı kazanmaması gerektiğine dikkati çeken Macron, Yakın Doğu'daki terörist grupların uluslararası ticareti ve dünyanın güvenliğini istikrarsızlaştırdığını ifade etti.

Macron, Gazze halkına insani yardımın ulaştırılabilmesi için acil ateşkes çağrısında bulundu.

Bölgede iki devletli çözümün tek çare olduğunu belirten Macron, Yakın Doğu'da barışın sağlanması için her şeyin yapılması gerektiğini vurguladı.

Macron, yeniden yapılanan dünyada Avrupa'nın ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu ve Ukrayna-Rusya savaşı sonrası kıtada enerji fiyatlarının arttığını hatırlattı.

Macron, Avrupa'nın tarım, teknoloji ve savunma sanayi gibi alanlarda egemen olmasını istediğini ifade etti.

Etiketler : Emmanuel Macron Gazze yardımı acil ateşkes çağrısı
Avrupa turnesine çıkıyor

Avrupa turnesine çıkıyor
Yaşam Koçu galada

Yaşam Koçu galada
Kolpaçino albümü

Kolpaçino albümü
‘Kopuk' heyecanı

‘Kopuk' heyecanı
"Bir saate 45 yıllık ömür sığmaz"

"Bir saate 45 yıllık ömür sığmaz"
Yepyeni Emre!

Yepyeni Emre!
Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını ve Seyran hakkında konuştu

Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını ve Seyran hakkında konuştu
Tanyeli: Can pazarındayım

Tanyeli: Can pazarındayım
Kahramanlarımız kalbimizde! Ünlüler şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diledi

Kahramanlarımız kalbimizde! Ünlüler şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diledi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX