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17 Eylül 2022 Cumartesi 00:50:00 - Güncelleme:17 Eylül 2022 Cumartesi 00:50:00

Macron'dan Ermenistan ve Azerbaycan'a çağrı

Kaynak: AA

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü.

Elysee'den yapılan açıklamada, Macron'un Paşinyan'dan Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durum hakkında bilgi aldığı aktarıldı.

Macron'un görüşmede, Ermenistan'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve güvenliğine olan bağlılığını yinelediği belirtildi.

Fransız Cumhurbaşkanının, her iki tarafı da ateşkese saygı duymaya çağırdığı kaydedilen açıklamada, Macron'un bölgedeki barışının kalıcı olması için Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki diyaloğun ve müzakerelerin devam etmesini sağlamak için kararlı olduğunu vurguladığı ifade edildi.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN SINIRINDAKİ ÇATIŞMALAR

Ermenistan ordusu 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı sınırın Daskesen, Kelbecer, Laçin ve Zengilan istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunmuş, Ermeni birliklerce Azerbaycan ordusunun mevzileri arasındaki arazilere ve yollara mayın döşenmişti. Bu durumu önlemek için Azerbaycan birliklerince alınan tedbirler neticesinde çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan'ın 77 askerini şehit verdiği çatışmalarda, Ermenistan tarafında ise 135 kişinin öldüğü aktarılmıştı. İki ülkenin ateşkes kararı aldığı duyurulmuştu.

Etiketler : Azerbaycan-Ermenistan Paşinyan Laçin
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