Macron'dan Biden'a uyarı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için sarf ettiği "Putin bir kasap" şeklindeki sözlerine ilişkin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Moskova ile gerilimi tırmandırmayın" uyarısında bulundu

"TANRI AŞKINA, BU ADAM İKTİDARDA KALMAMALI" DEMİŞTİ

Polonya'yı ziyaret eden Biden, başkent Varşova'da 2. Dünya Savaşı sırasında ağır hasar gören önemli simge yapılardan Kraliyet Kalesi'nin önünde konuşma yapmış ve Putin'i kastederek, "Tanrı aşkına, bu adam iktidarda kalmamalı." ifadesini kullanmıştı.

PESKOV: KİMİN İKTİDARDA OLACAĞINA BİDEN KARAR VEREMEZ

ABD Başkanı Biden, Polonya'da yaptığı açıklamalarda Rusya Devlet Başkanı Putin'in iktidarda kalmaması gerektiğini ifade etmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, söz konusu açıklamaların ardından "Kimin iktidarda olacağına Biden karar veremez. Rusya Devlet Başkanı, Rusyalılar tarafından seçilir" dedi.