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Macron'dan Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu
29 Mayıs 2023 Pazartesi 23:12:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2023 Pazartesi 23:12:00

Macron'dan Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu

Kaynak: TRT Haber

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, görüşmede, Başkan Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

Etiketler : erdoğan türkiye fransa iletişim başkanlığı macron
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