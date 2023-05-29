Macron'dan Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, görüşmede, Başkan Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.