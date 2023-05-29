Macron'dan Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu
Kaynak: TRT Haber
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, görüşmede, Başkan Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.
Görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.
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