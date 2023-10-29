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Macron'dan ateşkes çağrısı
29 Ekim 2023 Pazar 22:01:00 - Güncelleme:29 Ekim 2023 Pazar 22:01:00

Macron'dan ateşkes çağrısı

Kaynak: AA

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Gazze halkını korumak için insani ateşkes çağrımı yineliyorum." dedi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Gazze halkını korumak için insani ateşkes çağrımı yineliyorum." dedi

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Yahudi yerleşimcilerin, Filistinlilere yönelik şiddetinin arttığı kaydedildi.

Yapılan açıklamada, " Yerleşimcilerin, Filistinlilere yönelik şiddeti artıyor. Bu kabul edilemez ve derhal sona ermeli." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : MACRON GAZZE İSRAİL ATEŞKES FRANSA
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