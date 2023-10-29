Macron'dan ateşkes çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Gazze halkını korumak için insani ateşkes çağrımı yineliyorum." dedi

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Yahudi yerleşimcilerin, Filistinlilere yönelik şiddetinin arttığı kaydedildi.

Yapılan açıklamada, " Yerleşimcilerin, Filistinlilere yönelik şiddeti artıyor. Bu kabul edilemez ve derhal sona ermeli." ifadeleri kullanıldı.