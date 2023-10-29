Macron'dan ateşkes çağrısı
Kaynak: AA
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Gazze halkını korumak için insani ateşkes çağrımı yineliyorum." dedi
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Gazze halkını korumak için insani ateşkes çağrımı yineliyorum." dedi
Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Yahudi yerleşimcilerin, Filistinlilere yönelik şiddetinin arttığı kaydedildi.
Yapılan açıklamada, " Yerleşimcilerin, Filistinlilere yönelik şiddeti artıyor. Bu kabul edilemez ve derhal sona ermeli." ifadeleri kullanıldı.
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