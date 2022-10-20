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20 Ekim 2022 Perşembe 22:05:00 - Güncelleme:20 Ekim 2022 Perşembe 22:05:00

Macron'dan Almanya'ya "izole olmama" mesajı

Kaynak: AA

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya'nın kendisini izole etmesinin hem bu ülke hem de Avrupa için iyi olmadığını belirtti.

Macron, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi toplantısı öncesi basına yaptığı açıklamada, İngiltere'nin bir an önce istikrara kavuşmasını istediğini, bunun Avrupa için iyi olacağını kaydetti.

AB'nin finansal ve siyasi birliğini koruması gerektiğine vurgu yapan Macron, "(Almanya'nın) kendisini izole etmesinin ne Almanya ne de Avrupa için iyi olduğunu düşünüyorum." dedi.

Macron, zirvede gaz ve enerji fiyatlarının düşürülmesine ilişkin masadaki farklı çözümleri ele alacaklarına işaret etti.

Bu sabah Fransa, İspanya ve Portekiz olarak yaptıkları görüşmede ortak bir siyasi anlaşmaya vardıklarını dile getiren Macron, "Midcat" olarak adlandırılan İspanya'nın kuzeydoğusundaki Katalonya ile Fransa'nın güneyini birbirine bağlayan gaz boru hattı projesinden vazgeçtiklerini aktardı.

Macron, Fransa, İspanya ve Portekiz olarak gelecek haftalarda 3 ülke arasında ve Fransa ile diğer Avrupa ülkelerini bağlayacak yeşil enerji koridoru inşası projesi üzerinde çalışmaya karar verdiklerini ifade etti.

Yeni projenin detayları 8-9 Aralık'ta İspanya'nın Alicante kentinde yapılacak EuroMed toplantısında belli olacak.

Bununla birlikte bu ülkeler arasındaki elektrik bağlantılarını artırmaya ve Barselona ve Marsilya arasında hidrojen ve yenilenebilir enerji alanında bağlantı sağlanmasına ilişkin çalışmayı hedeflediklerine değinen Macron, bu projeyi tamamlamak için aralık ayında İspanya'ya gideceğini söyledi.

Macron, İran'da sivil halka karşı uygulanan şiddetin ve saldırıların son bulmasını amaçlayan bir politika benimsemek istediklerine değinerek "Ardından (İran'ın) nükleer faaliyetlerini ve bölgesel istikrarsızlıkları sınırlamak için diyaloğa yeniden başlamak (istiyoruz)." ifadesini kullandı.

Etiketler : Macron avrupa almanya fransız
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