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22 Aralık 2022 Perşembe 16:00:00 - Güncelleme:22 Aralık 2022 Perşembe 16:00:00

Macron'a göre Avrupa'nın güvenlik konusunda ABD'ye bağımlılığını azaltması gerekiyor

Kaynak: AA

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın NATO içinde daha kararlı bir rol üstlenmesi, güvenlik konusunda ABD'ye olan bağımlılığını azaltması ve kendi savunma yeteneklerini geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, Macron, Ürdün'de düzenlenen "Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı" sonrasında ülkesine dönerken başkanlık uçağında gazetecilere değerlendirmede bulundu.

Daha güçlü bir Avrupa'nın NATO içinde ittifaka bağlı olmadan hareket edebileceğini kaydeden Macron, "İttifak bağlı olmam gereken bir şey değil, seçmem gereken ve birlikte çalıştığım bir şey. Stratejik özerkliğimizi yeniden düşünmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda Avrupa'nın ABD'den bağımsız savunma kapasitesini geliştirmesi ve NATO içinde daha kararlı bir rol üstlenmesi gerektiğini belirten Macron, "Avrupa, teknoloji ve savunma yetenekleri konusunda daha fazla bağımsızlık kazanmalıdır." dedi.

Macron, Avrupa'nın savunma kapasitesini geliştirme çabasını NATO'ya bir alternatif olarak görmediğini ifade etti.

Etiketler : emmanuel macron avrupa güvenlik abd
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