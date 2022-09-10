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10 Eylül 2022 Cumartesi 20:00:00 - Güncelleme:10 Eylül 2022 Cumartesi 20:00:00

Macron ve Zelenskiy, Zaporijya Nükleer Santralinin durumunu görüştü

Kaynak: AA

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy telefon görüşmesinde Zaporijya Nükleer Santralinin durumunu ele aldı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, iki liderin Zaporijya Nükleer Santralinin durumunu ele aldıkları ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının çalışmalarını desteklediklerini ifade etikleri aktarıldı.

Macron ve Zelenskiy, nükleer tesislerin emniyeti ve güvenliğini garanti etmek için Rus güçlerinin çekilmesi konusunda mutabık kaldı.

Açıklamada, Macron'un, Zelenskiy'e savaşın gidişatı ve Ukrayna'nın ihtiyaçları hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Etiketler : nükleer santral emmanuel macron volodimir zelenskiy
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