Macron ve Zelenskiy, Zaporijya Nükleer Santralinin durumunu görüştü

Macron ve Zelenskiy, Zaporijya Nükleer Santralinin durumunu görüştü

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, iki liderin Zaporijya Nükleer Santralinin durumunu ele aldıkları ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının çalışmalarını desteklediklerini ifade etikleri aktarıldı.

Macron ve Zelenskiy, nükleer tesislerin emniyeti ve güvenliğini garanti etmek için Rus güçlerinin çekilmesi konusunda mutabık kaldı.

Açıklamada, Macron'un, Zelenskiy'e savaşın gidişatı ve Ukrayna'nın ihtiyaçları hakkında bilgi aldığı belirtildi.