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02 Mart 2022 Çarşamba 23:53:00 - Güncelleme:02 Mart 2022 Çarşamba 23:53:00

Macron: Ukrayna'da ateşkesin sağlanması için çalışmaları sürdüreceğiz

Kaynak: AA

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'da ateşkesin sağlanması ve savaşın durması için çalışmaları sürdüreceklerini duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'ndan halka sesleniş konuşmasında, Rusya-Ukrayna savaşında yüzlerce Ukraynalının hayatını kaybettiğini söyledi.

Gelecek günlerin daha zor geçeceğini ifade eden Macron, Ukraynalıların komşu ülkelere ve Avrupa'ya göç ettiğini, Fransa'nın bu konuda üzerine düşeni yapacağını vurguladı.

Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e desteklerini dile getirdi.

Fransa'nın, Avrupa'nın ve NATO'nun istemediği bu savaşı önlemek için her şeyi yaptığını ifade eden Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in verdiği taahhütlere aykırı olarak bu savaşı tercih ettiğini, Moskova'nın saldırıya uğrayan değil saldırıda bulunan tarafta olduğunu söyledi.

"Rusya'ya karşı savaşta değiliz"

Macron, bu savaşın "Nazizm'e karşı olmadığını" söyledi.

Ukrayna'da ateşkesin sağlanması ve savaşın durması için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Macron, Rusya'ya karşı savaşta olmadıklarını ifade etti.

Macron, mümkün ve gerekli olduğu kadar Putin ile temas halinde kalmaya devam edeceğini açıkladı.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle tarım ve endüstri sektörünün yanı sıra ülke ekonomisinin olumsuz etkileneceğini ifade eden Macron, yakıt ve doğal gaz fiyatlarında da artış yaşanacağını, buna karşılık çalışma yapacaklarını söyledi.

Macron, "daha güçlü ve egemen güç" haline gelmek istediklerini dile getirdi.

Doğal gaz konusunda Rusya'ya bağımlı olmamaları, enerjide, ekonomi ve savunma alanlarında bağımsızlıklarını kazanmaları gerektiğini ifade eden Macron, Avrupa Birliği (AB) liderleri ile 10-11 Mart'ta Paris'te düzenleyeceği zirvede bu konuların ele alınacağını duyurdu.

Etiketler : Macron ateşkes Ukrayna
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