VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yunan basını Türk İHA'larının Ege'deki üstünlüğünden rahatsız
Malatya'da otomobil üst geçide çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Macron, Putin ile diyaloğunu savunurken Türkiye'ye dikkati çekti
Johnson'dan 'enerji tasarrufu' önerisi: Eski su ısıtıcınızı yenisiyle değiştirin
TFF binasına silahlı saldırı
Çelik'ten Yunanistan'ın tacizlerine sert tepki!
Başkan Erdoğan'dan AHİM'e tepki: Kararları adil değil, siyasi
Azerbaycan ile Ermenistan barış anlaşmasının taslak metnini hazırlama sürecine giriyor
Rusya: Zaporijya Nükleer Santrali'nin bulunduğu bölgede durum 'zor'
Turuncu listeye bir çizik daha!
"Hürkuş" uçuşundaki kokpit görüntüleri yayınlandı
Beşiktaş milli futbolcu Kenan Karaman ile yolları ayırdı
Rusya: Ukrayna'da Zaporijya Nükleer Santrali'nin bulunduğu bölgedeki durum "zor"
"Sosyal medya düzenlemesi kanunlaştırılmalıdır"
Pakistan'da mahkeme eski Başbakan Han'ın geçici kefalet süresini uzattı
Şarkıcı Gülşen'in ev hapsi için yapılan itiraz reddedildi
Anket: İngiltere'de etnik azınlıklar yüksek düzeyde "kurumsal ırkçılığa" maruz kalıyor
Kütahya'da selden etkilenen köylerde vatandaşların zararı karşılanacak
Avrupalı gençler 26,5 yaşında ailelerinden ayrı ev kuruyor
Sudan'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 104'e yükseldi
"Küresel ölçekte bir gıda krizi engellendi"
AB ilaç düzenleyicisinden varyantlara uyumlu Kovid-19 aşılarına yeşil ışık
Sıcak havalar hamilelikte fazla kilo alan anne adaylarını daha çok etkiliyor
İngiltere'de konut fiyatları ağustosta yıllık yüzde 10 arttı
01 Eylül 2022 Perşembe 19:34:00 - Güncelleme:01 Eylül 2022 Perşembe 19:35:00

Macron, Putin ile diyaloğunu savunurken Türkiye'ye dikkati çekti

Kaynak: AA

ABONE OL

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya ile diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini savunarak, "Rusya ile konuşmayı sürdüren tek dünya gücünün Türkiye olmasını kim ister?" dedi

Macron, Elysee Sarayı'nda Fransız büyükelçilerin toplantısında yaptığı konuşmada, Ukrayna'ya saldırısının ardından barış sağlanabilmesi adına Rusya ile diyaloğun gerekliliğine işaret etti.

Rusya'nın 24 Şubat'ta saldırılarına başlamasından sonra birkaç kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon konuşması yapan Macron, diyalog konusundaki görüşlerini açıklarken "Rusya ile konuşmayı sürdüren tek dünya gücünün Türkiye olmasını kim ister?" ifadesini kullandı.

Macron, kendilerini güçsüz bırakacak "yanlış ahlaka" teslim olmamaları gerektiğini de ifade ederek, "Bir diplomatın işi özellikle anlaşamadığımız kişiler başta olmak üzere herkesle konuşmaktır. Müttefiklerimizle koordinasyon içinde konuşmaya devam edeceğiz." dedi.

Dünya güçlerinin "müzakere edilmiş bir barışa" hazırlanması gerektiğini dile getiren Macron, bunun zamanlamasının ve şartlarının Ukrayna'ya bağlı olduğunu vurguladı.

Macron, "Uzun bir savaşa hazırlıklı olmalıyız. Gerginliğin tırmanmasından kaçınmalı ve barışı hazırlamalıyız." diye konuştu.

Etiketler : macron müzakere rusya fransız büyükelçi
Düğüne hazırlanıyor

Düğüne hazırlanıyor
Kıskançlık krizi

Kıskançlık krizi
Sahneden KADES çağrısı

Sahneden KADES çağrısı
‘Yargı'da Savcı Ilgaz bilmecesi

‘Yargı'da Savcı Ilgaz bilmecesi
Anne acısı

Anne acısı
Kem göz ve kıskanç var

Kem göz ve kıskanç var
Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa
Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa
Bir gün gecikmeli sahne

Bir gün gecikmeli sahne

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes