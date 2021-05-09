Macron'dan anlamsız Türkiye hamlesi

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09 Mayıs 2021 Pazar 09:10:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2021 Pazar 09:10:00

Macron, koronavirüs mücadelesinde dünyanın örnek aldığı Türkiye'yi karantina listesine aldı

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Türkiye aşılamada birçok Avrupa ülkesini geride bırakırken, daha az aşı oranına sahip Fransa'dan anlamsız bir adım geldi. Macron hükümeti, Türkiye'yi karantina listesine aldı.

Fransa, salgın nedeniyle yurt dışından gelenlere karantina zorunluluğu listesine Türkiye dahil 7 ülkeyi ekledi. Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye, Bangladeş, Sri Lanka, Pakistan, Nepal, BAE ve Katar'dan Fransa'ya gelen yolculara 10 gün karantinanın zorunlu hale geldiği belirtildi. Uygulama dün gece itibarıyla yürürlüğe girdi. Türkiye dahil 7 ülkeden gelen yolcuların son 36 saat içinde PCR testi yaptırması ve karantinada kalacakları yeri yetkililere bildirmesi gerektiği bildirildi. Ayrıca, bu kişilerin yerel saatle 10.00-12.00 arasında dışarı çıkmasına izin verileceği aktarıldı. Fransa daha önce de Brezilya, Hindistan, Şili, Güney Afrika ve Arjantin'den gelen yolculara karantina zorunluluğu getirmişti.

TÜRKİYE DÜNYADA 7. SIRADA

15 gün içinde tam kapanmayla 40 binli rakamlardan 20 binlere düşen Türkiye, aşılamada da dünyada 7. sırada mücadelesini sürdürüyor. Dün itibarıyla 1. doz 14.5 milyon, 2. doz 10.3 milyon olmak üzere Türkiye'de yaklaşık 25 milyon doz aşı vuruldu. 67 milyon nüfusa sahip olan Fransa'da ise 2 doz aşı yaptıranların rakamı 7.4 milyon, toplam aşılama ise 24.6 milyona ulaştı. Fransa, Türkiye'nin bu başarısını göz ardı ederek karantina listesine ekledi.

Etiketler : fransa macron koronavirüs karantina
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