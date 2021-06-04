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04 Haziran 2021 Cuma 23:48:00 - Güncelleme:04 Haziran 2021 Cuma 23:48:00

Macron, Irak'ta yapılacak erken seçimlere destek vermeye hazır olduklarını bildirdi

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ekim ayında yapılması kararlaştırılan erken seçimlere hazırlık konusunda Irak'a destek olmaya hazır olduklarını belirtti.

Bağdat hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Macron, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'yi telefonla aradı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin ve iş birliğinin ele alındığı görüşmede Kazımi, bu iş birliğinin özellikle ekonomi ve kültür alanında geliştirilmesi ve Fransız şirketlerinin Irak'ta yatırım yapmaları için uygun ortamın oluşturulmasının önemine işaret etti.

Irak hükümetinin erken seçim hazırlıklarına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını aktaran Macron ise Birleşmiş Milletler'in (BM), Irak Yüksek Seçim Komiserliği'nin çalışmalarına katkı vermesi için gözlemci gönderme kararını da desteklediklerini ifade etti.

Açıklamaya göre, Kazımi ve Macron, uluslararası ve bölgesel sorunlar karşısında ortak pozisyonlar almak için temasta kalma konusunda fikir birliğine vardı.

Irak hükümeti, erken seçimleri 10 Ekim tarihinde yapma kararı almıştı. Başbakan Kazımi ise 13 Mayıs'ta erken seçimlerde aday olmayacağını açıklamıştı.

Irak Dışişleri Bakanlığı geçen ay yaptığı açıklamada, Irak'ın, seçimler için gözlemci gönderilmesi talebinin, BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul edildiğini duyurmuştu.

Etiketler : Bağdat hükümeti Fransa macron
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