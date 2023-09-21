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21 Eylül 2023 Perşembe 01:09:00 - Güncelleme:21 Eylül 2023 Perşembe 01:09:00

Macron, İngiltere Kralı Charles'ı ağırladı

Kaynak: AA

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İngiltere Kralı 3. Charles, 3 günlük resmi Fransa ziyareti kapsamında, Macron'un kendisi için Versay Sarayı'nda verdiği yemeğe katıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Kralı 3. Charles'ın Fransa ziyaretinin "dostluk" göstergesi olduğunu belirtti.

Macron ve eşi Brigitte Macron'un ev sahipliği yaptığı yemekte, Kral 3. Charles, eşi Camilla ve Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'un da aralarında olduğu 160 davetli yer aldı.

İngiltere Kralı 3. Charles ve Macron yemekten önce konuşma yaptı.

Macron, Kral 3. Charles'a hitaben "Hükümdarlığınızın ilk aylarında Fransa'yı ziyaret etmeyi seçmeniz, dostluk ve güvenin göstergesidir" dedi.

Emmanuel Macron, Kral 3. Charles'ın daha önce Fransa'nın farklı kentlerine 30'un üstünde ziyaret gerçekleştirdiğini belirtti.

Fransa ve İngiltere arasındaki yoğun tarihi bağlara dikkati çeken Macron, Kral 3. Charles'ın ölen annesi İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ve babası Prens Philip'i andı.

Fransa ile İngiltere arasındaki ilişkilerin her zaman barışçıl olmadığını kaydeden Macron, iki ülkenin gelecek yıl Birleşik Krallık-Fransa Dostluk Antlaşması'nın 120. yılını kutlayacağına değindi.

Macron, "Kıtamızın geleceğinin bir kısmını birlikte yazmaya ve zorlukları aşmaya devam edeceğimizi biliyorum." diye konuştu.

Kral 3. Charles, İngilizce ve Fransızca yaptığı konuşmada, Fransa'ya daveti ve resmi ziyaretinin ilk gününde kendisini karşıladığı için Macron'a teşekkür etti.

Fransa ve İngiltere'nin 21. yüzyılın zorluklarıyla başa çıkabilmesi için dostluğunu canlandırması gerektiğini ifade eden Kral 3. Charles, "Ülkelerimiz zulme karşı birleşti ve en savunmasız kişileri, özellikle de doğal afetlerin veya çatışmaların yıkıcı etkilerinden zarar görenleri destekliyor." dedi.

Etiketler : kral charles fransa ziyareti versay yemeği
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