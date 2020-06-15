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15 Haziran 2020 Pazartesi 07:39:00 - Güncelleme:15 Haziran 2020 Pazartesi 07:39:00

Macron: Fransa Cumhuriyeti tarihinden hiçbir ismi silmeyecektir

Kaynak: AA

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Belçika ve İngiltere'de sömürgeci geçmişi hatırlatan heykellere yapılan saldırılara dair, "Fransa Cumhuriyeti tarihinden hiçbir ismi silmeyecektir. Fransa heykelleri sökmeyecektir." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Belçika ve İngiltere'de sömürgeci geçmişi hatırlatan heykellere yapılan saldırılara ilişkin, "Fransa Cumhuriyeti tarihinden hiçbir ismi silmeyecektir. Fransa hiçbir eserini unutmayacaktır. Fransa heykelleri sökmeyecektir." dedi.

Macron, Elysee Sarayı'ndan halka yaptığı konuşmada, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Salgına ilişkin, "Yaşanan sorunlardan tüm dersleri çıkarmak istiyorum." ifadesini kullanan Macron, ülkenin birçok alanda bağımsızlığını elde etmesi gerektiğini belirtti.

Macron, ülkede salgından ekonomik olarak etkilenen sektörler için 500 milyar avro kaynak kullandıklarını kaydetti.

Kreş, ilk ve ortaokulların 22 Haziran'dan itibaren normale döneceğini ve tüm öğrencilerin okula gideceğini aktaran Macron, Paris'te mevcut Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığını, kafe ve restoranlarının iç kısmının yarından itibaren hizmet verebileceğini duyurdu.

Macron, yarından itibaren Avrupa içerisinde seyahatin serbest olacağını ve salgının kontrol altında olduğu Avrupa dışı ülkelerine 1 Temmuz'dan itibaren gidilebileceğini bildirdi.

Macron, ülkede insanların isimleri ve ten renkleri dolayısıyla hak ettiklerini elde edemediğini belirtti.

"Irkçılığı, Yahudi karşıtlığını ve ayrımcılığı kabul etmeyiz. Bu konuda güçlü kararlar alınacak." ifadesini kullanan Macron, ırkçılığa, Yahudi karşıtlığı ve ayrımcılığa karşı verilen mücadelenin Fransız tarihinin hatalı şekilde yeniden yazılmasını kabul edemeyeceklerini söyledi.

Macron, ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Belçika ve İngiltere'de sömürgeci geçmişi hatırlatan heykellere yapılan saldırılara ilişkin, "Fransa Cumhuriyeti tarihinden hiçbir ismi silmeyecektir. Fransa hiçbir eserini unutmayacaktır. Fransa heykelleri sökmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede devlet işleyişinin değişmesi gerektiğini ifade eden Macron, gelecek 2 yıl için alacağı kararları temmuzda açıklayacağını belirtti.

Macron'un George Floyd'un ölümü hakkında yorumda bulunmaması dikkati çekti.

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