Macron, Çinli Büyükelçi'yi eleştirdi: Haddine değil
Kaynak: AA
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin'in Fransa'daki büyükelçisine tepki gösterdi. Macron, Çinli Büyükelçi Lu Şayı'yı eleştirerek, "Sanırım böyle bir dil kullanmak bir diplomatın haddine değil." dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin'in Fransa'daki büyükelçisinin eski Sovyet ülkelerinin statüleri hakkındaki yorumuna tepki gösterdi.
Kuzey Denizi Zirvesi için Belçika'da bulunan Macron, Fransız BFMTV kanalına verdiği demeçte, Çinli Büyükelçi Lu Şayı'yı eleştirerek, "Sanırım böyle bir dil kullanmak bir diplomatın haddine değil." ifadesini kullandı.
Macron, Çinli Büyükelçi'nin sözlerine muhatap olan ülkelerle dayanışma içerisinde olduğunu vurguladı.
Çinli Büyükelçi, Fransız televizyonu TF1'e verdiği röportajda, "Uluslararası hukukta eski Sovyet Cumhuriyetleri'nin dahi statüleri yok. Uluslararası hukukta etkin statüleri yok çünkü egemen bir ülke olarak statüleri uluslararası bir anlaşmayla somutlaştırılmadı." yorumunu yapmıştı.
Avrupa Birliği ve bazı ülkeler Çinli Büyükelçi'nin sözlerini sert bir dille eleştirmişti.
- Rusya: Tahıl anlaşması tehlikede
- Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Önal'dan 'çok taraflılık' mesajı
- Macron, Çinli Büyükelçi'yi eleştirdi: Haddine değil
- ABD: Sudan'da taraflar 24 Nisan gece yarısından başlamak üzere 72 saatlik ateşkeste anlaştı
- Pakistan'da karakolda patlama: 12 polis öldü
- Endonezya açıklarında 7,3 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı