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25 Nisan 2023 Salı 07:30:00 - Güncelleme:25 Nisan 2023 Salı 07:30:00

Macron, Çinli Büyükelçi'yi eleştirdi: Haddine değil

Kaynak: AA

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin'in Fransa'daki büyükelçisine tepki gösterdi. Macron, Çinli Büyükelçi Lu Şayı'yı eleştirerek, "Sanırım böyle bir dil kullanmak bir diplomatın haddine değil." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin'in Fransa'daki büyükelçisinin eski Sovyet ülkelerinin statüleri hakkındaki yorumuna tepki gösterdi.

Kuzey Denizi Zirvesi için Belçika'da bulunan Macron, Fransız BFMTV kanalına verdiği demeçte, Çinli Büyükelçi Lu Şayı'yı eleştirerek, "Sanırım böyle bir dil kullanmak bir diplomatın haddine değil." ifadesini kullandı.

Macron, Çinli Büyükelçi'nin sözlerine muhatap olan ülkelerle dayanışma içerisinde olduğunu vurguladı.

Çinli Büyükelçi, Fransız televizyonu TF1'e verdiği röportajda, "Uluslararası hukukta eski Sovyet Cumhuriyetleri'nin dahi statüleri yok. Uluslararası hukukta etkin statüleri yok çünkü egemen bir ülke olarak statüleri uluslararası bir anlaşmayla somutlaştırılmadı." yorumunu yapmıştı.

Avrupa Birliği ve bazı ülkeler Çinli Büyükelçi'nin sözlerini sert bir dille eleştirmişti.

Etiketler : Emmanuel Macron Çinli Büyükelçi Avrupa Birliği
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