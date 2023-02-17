VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fay hattının geçtiği köy ikiye bölündü, evler yerin dibine 3 metre düştü
AFAD "Afetzede Barınma Desteği" konusunda merak edilen soruları yanıtladı
OHAL ilan edilen illerdeki öğrenciler okul pansiyonlarına yerleştirilecek
ABD, Türkiye'deki depremzedeler için yardım malzemesi göndermeyi sürdürüyor!
Pakistan'da Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı
Macron, Avrupa'yı savunma sanayisini güçlendirmeye çağırdı
Afşin Elbistan Termik Santrali haftaya kısmen çalışmaya başlayacak
Afetzedeler için 'barınma desteği' başvuruları e-Devlet üzerinden açıldı
Bakan Kurum: Gerekirse imar değişikliği ile kat sayısını düşüreceğiz
Oktay: Deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetleri sürüyor
Mescid-i Aksa'da on binlerce Müslüman deprem kurbanları için gıyabi cenaze namazı kıldı
Hakan Yasinoğlu depremin 278. saatinde enkazdan kurtarıldı
Başkan Erdoğan, Aleyna Ölmez ile telefonda görüştü
Hastane enkazından 261. saatte kurtarılan baba 12 günlük bebeğiyle buluştu
Kamu bankalarından deprem bölgelerine 72 milyar liralık destek
Depremzedeler yurdun dört bir yanında misafir ediliyor
Gaziantep'te ev taşıma ücretine azami sınır getirildi
BAE depremzedeler için toplam 97 yardım uçağı gönderdi
Şanlıurfa'da kira artışı yapan 7 emlakçıya ceza kesildi
"Acıyı hafifletmek için çalışan herkesi yürekten tebrik ediyorum"
"Hangi il ve ilçelerde eğitime başlanacağını salı açıklayacağız"
Türk Kızılaydan deprem bölgesindeki 1648 köye yardım malzemesi desteği
Yargıtay'dan depremzedeler için AFAD'a 1 milyon 400 bin lira bağış
Çinli arama kurtarma ekipleri ülkelerine döndü
17 Şubat 2023 Cuma 20:03:00 - Güncelleme:17 Şubat 2023 Cuma 20:03:00

Macron, Avrupa'yı savunma sanayisini güçlendirmeye çağırdı

Kaynak: AA

ABONE OL

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın kendine yetebilmesi için yatırımlarını savunma alanına yoğunlaştırması ve kendi topraklarında üretimi hızlandırması çağrısı yaptı.

Macron, Almanya'da 59. Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, yeni dünya düzeninin gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) başka ülkelerin katılımına sıcak baktığını belirten Macron, her ülkenin önceliğinin farklı olabileceğine bu nedenle konseyin yapısının gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Macron, Rusya'yı kastederek BMGK'de bir ülkenin itirazıyla önemli kararların hayata geçirilmesinin engellendiğini söyledi.

RUSYA SAVAŞI EMPERYALİST DÜRTÜYLE BAŞLATTI

Rusya'nın Ukrayna'yı ve milletini hiçe sayarak neokolonyal ve emperyalist dürtüyle savaş başlattığını belirten Macron, Rusya'nın Ukrayna'da sistematik bir savaş suçu işlediğini aktardı.

Macron, Rusya'nın savaşı başlatarak dünyada ayrıca ham madde ve gıda krizine yol açtığını aktararak,"Eğer daimi bir dünya düzeni ve kalıcı barış istiyorsak, Rusya'nın bu savaşı kazanmasına müsaade etmememiz gerekir." dedi.

Ukrayna'nın direnişinin, Rusya'nın saldırılarını başarısızlığa uğrattığını ifade eden Macron, bunun ayrıca Rusya'nın, askeri planının, sömürgeci mantalitesinin, geleceği görme kabiliyetinin ve dünyada yeni bir otorite olma arzusunun başarısızlığa uğradığını gösterdiği değerlendirmesini yaptı.

Macron, Rusya'nın başarısızlığa uğratılması ve savaşı kazanmaması gerektiğini söyleyerek, barışa giden süreçte Avrupa'nın daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

Rusya'nın sadece Ukrayna'da değil Afrika başta olmak üzere birçok yerde etkili olmaya çalıştığını ileri süren Macron, Rus destekli paralı asker grubu Wagner'in Afrika'da suç örgüt haline geldiğini söyledi.

MACRON'DAN NATO'NUN VARLIĞININ GÜÇLENDİRİLMESİ ÇAĞRISI

Macron, Avrupa'ya, Ukrayna'ya yardımlarını artırması çağrısı yaparak, Ukrayna'nın karşı atağa geçerek saldırıları bastırmasıyla Rusya'nın barış masasına gelebileceği yorumunu yaptı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine de savunma üretimine yoğunlaşmaları çağrısı yapan Macron, AB'nin savunma endüstrisinde kendine yetebilecek duruma gelmesi ve bu alandaki üretimin kıta topraklarında yapılması gerektiğine işaret etti.

Macron, AB'nin ayrıca sınırlarının korunmasına ilişkin güvenlik doktrinini yeniden gözden geçirmesini ve ortaklaşa olarak uzun menzilli balistik füze üretiminde kararlılık ortaya koyması gerektiğini savundu.

NATO'nun doğu kanadının ve Akdeniz'deki varlığının da güçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın uzaması durumuna hazırlıklı olduklarını kaydetti.

Macron, NATO ve AB'nin nükleer caydırıcılığını da artırması gerektiğine dikkati çekerek, bu anlamda Fransa ve ABD'nin önemli rol üstlendiği yorumunu yaptı.

Etiketler : macron nato ab nükleer

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX