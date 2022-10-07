Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis: Macaristan ve Türkiye her zaman beraber adım atmaya hazır

P&G'nin ana sponsorluğunda Capital, Ekonomist ve StartUp dergileri tarafından Sapanca ilçesindeki bir otelde düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi (UEZ) devam ediyor.

Zirve kapsamında gerçekleştirilen "Macaristan - Türkiye İş olanakları" oturumunda konuşan Matis, Macaristan'ın Türklerin genelde olumlu baktığı bir ülke olduğunu, bunun için minnettar olduklarını söyledi.

Matis, Macaristan ve Türkiye arasındaki ilişkileri siyaset, ekonomi ve kültür alanındaki çalışmalarla anlattıklarını aktararak, 2 ülkenin siyasi açıdan her zaman çok iyi bir ilişkisinin bulunduğunu kaydetti.

Gelecek yıl, Türkiye ve Macaristan arasındaki diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 100. yılı olacağına işaret eden Matis, "Uluslararası camiada birbirlerini çok destekleyen iki ülke hakkında konuşuyoruz. NATO olsun, Avrupa birliği konuları olsun Türk Devletleri Teşkilatı olsun bütün bunlarda, Macaristan ve Türkiye her zaman beraber adım atmaya hazır. Bu çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülke arasındaki iş birlikleri ve yatırımlar konusuna değinen Matis, "Avrupa'da, Orta Avrupa'da ve Doğu Avrupa'nın bir ülkesinde yatırım yapmak isterseniz en iyi şartları Macaristan sunuyor. Kurumlar vergisi Macaristan'da yüzde 9. Bu yüzde 9'un yüzde 80'ini yine devletten geri alabileceksiniz. Ayrıca yatırım yaparsanız çok ciddi finansal destek veriliyor size. Macaristan her sene bir önceki seneki rekorunu, yatırım çekme konusunda kırıyor, Kovid-19 dahil. Türkiye'den de birçok büyük yatırımcımız var. Bu nedenle yatırım ve teşvikler konusunda bu kadar fazla öz güvenim var." diye konuştu.

Matis, Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı (HEPA) ile Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) çalışmalarından da bahsederek, Macaristan'ın yatırım konusunda sunduğu avantajların önemini anlattı.

Büyükelçi Matis, iki ülke arasındaki ikili ticari ilişkilerde önemli rol oynayan iş adamlarının yaşadığı sorunları tespit ederek yok etmeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.

- "İki ülke için 6 milyar dolar hedefimiz var"

Macaristan İhracatı Geliştirme Ajansı HEPA Üst Yöneticisi (CEO) Kristof Szabo da 200'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti.

Politik ve sosyal perspektif açısından iki ülkede benzerliklerin bulunmasının önemli temel olduğunu dile getiren Szabo, "Macaristan ve Türkiye rekabet avantajına sahip. Macaristan Batı Avrupa'ya, Türkiye de doğu bölümüne giriş kapısı gibi. İki ülke için ortak özellik. 6 milyar dolar hedefimiz var iki ülke için. Gerçekten çok agresif bir hedef ama Türkiye ve Macaristan'ı düşününce olası bir hedef." şeklinde konuştu.

Szabo, ticari ilişkiler ve yatırımlarda iki tarafın da faydalanabileceği şirket ortaklıklarını önemsediğini anlatarak, daha önce daha çok Avrupa Birliği odaklı ihracat anlayışını giderek daha fazla AB dışına yönlendirmeyi istediklerini, bunun kendilerine istikrarlı ihracat sağlayacağını vurguladı.

Ukrayna-Rusya savaşının ekonomik etkilerine ilişkin soru üzerine Szabo, "Bu çatışmalar kimseyi mutlu etmiyor ama oluyor. Bu tür durumlarla nasıl başa çıkacağımızı öğrenmemiz lazım. Rusya soğuk savaşın bitiminde yeni trendle küresel ticaret sisteminden çıkarak minimize oldu. Ukrayna tarafından bakacak olursak olumlu görülebilir. Birçok şirket Ukrayna'ya yatırım yaptı. Yeni bir pazar da oluştu diyebilirim. Macaristan'a direkt etkisini düşünürsek şunu söyleyebiliriz; yeni zorluklar çıkarıyor ama onlarla başa çıkmamız lazım. Savaşın Macar ihracat rakamlarına çok fazla etkileyeceğini düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

OTP Banka Macaristan yetkilisi Gergely Nagy, Ukrayna'da geniş çaplı faaliyetlerde bulunduklarını, savaşın sona ermesiyle operasyonlara tekrar başlayacaklarını ve ilerleme fırsatları bulacaklarını anlattı.

Türkiye-Macaristan arasındaki uçuş sayılarının eskiye nazaran arttığını ve bunun iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştiğine işaret ettiğini dile getiren Kisgergely, çok daha fazla şirketin ülkesine geldiğini aktardı.

Kisgergely, Macaristan pazarının uluslararası yatırıma açık olduğunu vurgulayarak, "Bu da ortak çalışma için iyi bir temel. İki ülkenin halkları birbirine benziyor. Bu da çok güzel bir temel. Macaristan'a gelirseniz en büyük ticari banka olarak her zaman size hizmet etmeye hazırız. Her düzeyde iş birliği mümkündür. Türk şirketleri ortaklığı da düşünebilirler Macaristan'da." ifadelerini kullandı.

Polat Holding CEO'su Kaan Yücel, holdingin Macaristan sürecinin, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat'ın 1990'lı yıllarda bu ülkeye giderek ofis arayışı yapmasıyla başladığını söyledi.

Yücel, 4-5 yıl önce grup olarak yatırım yapmaya karar verdiklerinde ilk baktıkları ülkenin Macaristan olduğunu ve orada ekonomik, insani ve mesafe olarak güzel bir ortamla karşılaştıklarını dile getirdi.

Macaristan'da ilk olarak emlak yatırımlarıyla başladıklarını belirten Yücel, "Orada kendimize bir merkez kurduk. Yeni yatırımlara girdik, ortaklıklar yaptık. Şu anda da çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Macaristan'da bulunmanın ciddi bir geliri olduğu gerçek. Biz işlere daha sürdürebilirlik açısından bakıyoruz. Sürdürülebilir bir iş ortamı oluşturmaya çalıştık. Başarılı olduğumuzu ve buradaki kazanımlarımızın uzun süreli, kalıcı bir yapı oluşturmaya yeterli olduğunu gördük. Orada olmaktan son derece memnunuz." diye konuştu.

Yücel, Macaristan'da yeni yatırımlar da yapmayı planladıklarını aktararak, Macaristan'ın birçok fırsatlara açık bir ülke olduğuna dikkati çekti.

Macaristan'daki yeni yatırımlarından da bahseden Yücel, "Ana konumuz olarak enerji ve gayrimenkul olarak oradayız ve aynı zamanda ticarette de şirketimiz var. 2 büyük proje yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde farklı şeyler de yapmak istiyoruz. Turizm sektörüne girerek otel açacağız. Önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde otelin açılışını gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Türkiye'de de bir girişim sermayesi fonu kuruyoruz." açıklamasında bulundu.

Yücel, Macaristan'da iş kurmayı düşünen iş insanlarına da tavsiyelerde bulundu.