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02 Haziran 2020 Salı 18:40:00 - Güncelleme:02 Haziran 2020 Salı 18:40:00

Macaristan'dan Türkiye'ye yardım teşekkürü

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Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Levente Magyar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ülkesine yardım eden ülkelerin başında Türkiye ve diğer Türk cumhuriyetlerinin olduğunu söyledi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Macaristan İş Konseyi üyesi şirketlerin, iki ülkenin dostluğunun göstergesi olarak, Macaristan’a gönderdiği yardım, düzenlenen etkinlikle Macar yetkililere teslim edildi.

Programa, Bakan Yardımcısı Magyar'ın yanı sıra, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, DEİK Türkiye-Macaristan İş Konseyi Başkan Yardımcısı Suat Karakuş ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte konuşan Magyar, ülkesinin almış olduğu önlemler ve adımlar neticesinde salgının ilk dalgasını başarıyla atlattığını ama salgının her an tekrar geri dönebileceğini söyledi.

Ülkesinin sağlık ekipmanlarının temini konusunda çalışmalarını sürdürdüğüne ve virüs ile mücadele konusunda Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerden Macaristan'a yardım geldiğine işaret eden Magyar, ''Macaristan'ın yardımına koşan ilk ülkeler istisnasız Türk dünyası ülkeleriydi. Gerçek dostluk zor zamanda belli olduğu için bize yapılan bu yardımları hiçbir zaman unutmayacağız. Türkiye'ye bugün yaptığı yardımlardan dolayı da teşekkür ederiz.'' şeklinde konuştu.

Yardımların toplanması ve ulaşması konusunda büyük çaba gösteren Büyükelçi Oktay, DEİK Türkiye-Macaristan İş Konseyi Başkanı Adnan Polat ve Yardımcısı Karakuş'a teşekkür eden Magyar, ''Sizler ve Türk halkı Macarların gerçek dostudur.'' dedi.

Programda konuşan Büyükelçi Oktay, insanlık tarihinde eşine az rastlanır bir küresel salgın döneminin yaşandığını ve Türk-Macar dostluğunun en son tezahürü olan bağış töreninden büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Macaristan ve Türkiye'nin şu ana kadar koronavirüs ile mücadele kapsamında oldukça başarılı adımlar attığını ifade eden Oktay, her iki ülkenin de aldığı etkili önlemlerle salgının yol açtığı can kayıplarını ve zararı mümkün olan en düşük düzeyde tutmayı başardığını kaydetti.

Salgının aynı zamanda küresel sorunların ancak küresel iş birliği ile çözülebileceğini bir kez daha gösterdiğine dikkat çeken Oktay, ''Türkiye ve Macaristan gerek ikili düzeyde örnek bir dayanışma sergilemek, gerek diğer ülkelere yardım eli uzatmak suretiyle bu sınavdan da başarıyla geçmişlerdir.'' dedi.

Büyükelçi Oktay ayrıca, Türkiye-Macaristan İş Konseyi’nin tüm yöneticilerine, kampanyaya destek veren tüm Türk firmalarına ve salgın sürecinde Türkiye'ye sağladığı destek, kolaylık ve yardımlardan dolayı Macaristan hükümetine teşekkür etti.

Karakuş ise yardım kapsamında, Türkiye’de üretim yapan yerli ve milli şirketlerden temin edilen 50 bin yüz siperliğinin, 16 bin el dezenfektanı ve 20 bin kolonyanın bugün teslim edileceğini söyledi.

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