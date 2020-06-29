  • BIST
    115320
  • Dolar
    6,8553
  • Euro
    7,7316
  • Altın
    390,6170
İstanbul
17 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Filistin Yönetimi: Netanyahu, ilhaktan sonra müzakere edecek tek bir Filistinli bulamayacaktır
Afganistan'da patlama: 23 sivil hayatını kaybetti
Macaristan'dan Rum kesimi ve AB'ye Türkiye dersi! Türkiye'ye karşı ikiyüzlü tutumu bırakın
Bakan Soylu: Beklentileri doğru kavramalısınız
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 162 kişi hayatını kaybetti
MSB: 'TCG Oruçreis' ile Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri yapıldı
İçişleri Bakanı Soylu İdlib için 10 briket ev bağışladı
Gaziantep'te FETÖ sanığı eski askere 6 yıl 3 ay hapis
BM, İsrail'in ilhak planlarının 'yasa dışı' olduğunu bildirdi
Latin Amerika'nın doğaya karşı mücadelesi ve Kovid-19
Fenerbahçe'de iki yıllık imza! Resmen açıklandı
Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Kabulov: 'Sahte bir şeyin üzerinden çok fazla ajitasyon yapılıyor
FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik 4 ilde operasyon
Nijerya'da Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 216'ya ulaştı
Bangladeş'te tekne alabora oldu: 28 ölü
FETÖ örgüt üyesi askeri öğrencilere "tedbir kuralları" için bir ay kamp yaptırmış
Real Madrid şampiyonluk yarışında önemli avantaj yakaladı
Altın yine yükseliyor
5 soruda İsrail'in Batı Şeria'daki bazı bölgeleri 'ilhak' planı
Bakanlık Küçükçekmece Gölü için harekete geçti!
Tartışmasız FETÖ delili: ByLock
PKK'nın sözde 'kadın meclisi sözcüsü'nün eylemleri tanık ifadesinde
Otomotiv şirketleri yılın ilk çeyreğinde kar patlaması yaşadı
Macron yerel seçim hezimetiyle cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi büyük yara aldı
29 Haziran 2020 Pazartesi 13:59:00 - Güncelleme:29 Haziran 2020 Pazartesi 14:06:00

Macaristan'dan Rum kesimi ve AB'ye Türkiye dersi! "Türkiye'ye karşı ikiyüzlü tutumu bırakın"

Kaynak: DHA

ABONE OL

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ziyaretinde Türkiye dersi verdi. Avrupa Birliği (AB) üyesi birçok ülkenin Türkiye hakkında kapalı kapılar ardında farklı kamuoyuna farklı açıklamalar yaptığını dile getirerek ikiyüzlü tutumun burakılması çağrısında bulundu. Peter Szijjarto, Türkiye'nin yakında dünyanın en önemli 10 ekonomisinden birisi olacağını belirtti.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto temaslarda bulunmak üzere Güney Kıbrıs'a ziyaret gerçekleştirdi. Szijjarto, Güney Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile yaptığı görüşmede, Türkiye'ye ilişkin de açıkalamalarda bulundu. Szijjarto, Rum medyasına verdiği röportajda Türkiye'nin yakında dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden biri olacağını ve AB'nin Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu kaydetti. "Kıbrıs Rum Kesimi ile çok iyi bir ilişkimiz var ama aynı zamanda Türkiye ile de çok iyi ilişkiler içerisindeyiz" diyen Szijjarto, "Macaristan’a dost iki ülke arasında ihtilaf olduğunu görmek çok üzücü" dedi.

"TÜRKİYE İLE MACARİSTAN'IN İYİ İLİŞKİLERİ VAR"

Türkiye ile karşılıklı saygıya dayanan çok gerçekçi bir ilişkileri olduğunu ifade eden Macaristan Dışişleri Bakanı, "Ülkenin içişlerine asla karışmayız, Türkiye de bizim iç meselelerimize dair yorum yapmaz veya pozisyon almaz. Çok önemli ticari ilişkilerimiz de var. Büyük Türk yatırımcılar Macaristan’a önemli yatırımlar yapıyor. İlişkimiz özde mantığa, saygıya ve ülkelerin birbirinin içişlerine karışmamasına dayanıyor" dedi.

"AB TÜRKİYE'YE KARŞI İKİ YÜZLÜ TUTUMU BIRAKMALI"

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki tavrı ve faaliyetlerine dair tutumu sorulan Szijjarto "Bu çok komplike mesele" dedi ve AB'yi Türkiye'ye karşı ikiyüzlü davranmakla eleştirdi. Szijjarto şöyle devam etti: “Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Dış Konular Konseyi’nde birçok kez dile getirdi. Şu ana kadar AB’nin bu meseleye yönelik üniter tavrını bozmadık. Ancak anlayacağınız, Türkiye ile AB arasındaki ilişki Doğu Akdeniz’de olanlardan çok daha komplikedir. Kesin olan bir şey var: Avrupa Birliği artık nihayet Türkiye ile nasıl bir ilişki istediğini samimiyetle söylemelidir. Bu konudaki en büyük sorun ikiyüzlülüktür. AB ülkelerinin büyük bölümü Türkiye salondayken farklı, salonda değilken farklı konuşuyor. Bu tür ikiyüzlü yaklaşımlar-politikalar daha çok karıştırmaktan ve yanlış anlamadan başka bir şeye sebep olmuyor."

"TÜRKİYE İLE OYUN OYNAMAK ADİL DEĞİLDİR"

Türkiye'nin yakında dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden biri olacağını kaydeden Bakan Szijjarto, Türkiye'nin AB'deki geleceği ile ilgili şu ifadelere yer verdi: "AB içerisinde bu meselede neye inandıklarını hiç açıkça söylemeyen ülkeler var. Ancak kapalı kapılar ardında, Türkiye’yi üye kabul etme ve bu konuda destekleme niyetinde olmadıklarını savunuyorlar. İnandıkları bu ise açıkça söylemeleri gerekir ki biz de alternatif olarak bir şey düşünelim, Türkiye ile belki stratejik ilişki veya başka bir şey düşünelim. Ancak yalnız Türkiye ile değil herhangi bir milletle ama özellikle de büyük ve güçlü bir ülke olan Türkiye ile oyun oynamamız ne adildir, ne de sağlıklı. Macaristan’da bir deyişimiz vardır: çocuğa adıyla sesleneceksin. Bu konuda mutlak samimiyete ihtiyaç var. Türkiye yakında dünyadaki ekonomisi en güçlü 10 ülkeden biri olacak, AB için çok önemli bir ticari ortaktır, samimi ilişki ve yaklaşım gerekir. Bana, Türkiye’nin gelecekte AB ile nasıl bir ilişkisi olmasını istediğimi sorarsanız, ‘samimi bir ilişki’ derim."

EN ÇOK OKUNAN HABERLER