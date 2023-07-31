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Macaristan'dan İsveç'e soğuk duş: Macar vekiller boykot etti
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31 Temmuz 2023 Pazartesi 23:43:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2023 Pazartesi 23:43:00

Macaristan'dan İsveç'e soğuk duş: Macar vekiller boykot etti

Kaynak: IHA

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Macaristan'da Başbakan Viktor Orban'ın partisi Fidesz milletvekillerinin boykotu sonucu yeterli çoğunluğun sağlanamaması üzerine İsveç'in NATO üyeliğinin oylanacağı parlamento oturumu ertelendi.

İsveç'in NATO üyeliğine henüz onay vermeyen Macaristan'da Başbakan Viktor Orban'ın partisi Fidesz milletvekilleri, muhalefet partilerinin çağrısıyla İsveç'in NATO üyeliğinin oylanması amacıyla düzenlenen parlamento oturumunu boykot etti. Parlamentoda 3'te 2 çoğunluğun sağlanamaması üzerine söz konusu oturum bilinmeyen bir tarihe ertelendi.

Macaristan hükümeti, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile birlikte hareket edeceğini belirtmişti. Türkiye, henüz resmi olarak İsveç'in NATO üyeliğine onay vermedi.

Etiketler : isveç nato macaristan
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