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19 Haziran 2020 Cuma 21:17:00 - Güncelleme:19 Haziran 2020 Cuma 21:17:00

Macaristan'dan AB-Türkiye iş birliğine destek açıklaması

Kaynak: AA

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Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto, "Avrupa Komisyonu'nun Türkiye ile ticari konularda mutabakata varması ve yeni gümrük vergilerinin getirilmemesi için girişimlerde bulunacağım." dedi.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun ticari konularda Türkiye ile anlaşma sağlaması için girişimlerde bulunacağını söyledi.

Bakan Szijjarto, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile yaptığı telefon görüşmesi sonrası Facebook hesabından açıklamalarda bulundu.

Szijjarto, Türk hükümetine yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeledeki en zor döneminde gerekli malzeme tedarikine izin verdiği için müteşekkir olduklarını belirtti.

Türkiye ve AB arasındaki ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesinin hem Macaristan hem de Türkiye'nin ulusal çıkarına olduğunu kaydeden Szijjarto, "Avrupa Komisyonu'nun Türkiye ile ticari konularda mutabakata varması ve yeni gümrük vergilerinin getirilmemesi için girişimlerde bulunacağım." ifadesini kullandı.

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