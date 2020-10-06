  • BIST
    1168.37
  • Dolar
    7,7727
  • Euro
    9,1692
  • Altın
    478,8020
İstanbul
18 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Uluslararası Turan Vakfı" kuruluyor
Azerbaycan dünyada Türkiye gibi büyük bir güce sahip!
Uzmanlardan korkutan İstanbul uyarısı: Acil eyleme geçilmeli, 70-80 günlük su kaldı
Afganistan'da 275 Taliban'lı teslim oldu
Binnur Kaya'nın Kırmızı Oda dizisindeki adı nedir? Herkes o ismin kim olduğunu merak ediyor
İşgalci Ermenistan'ın alçak saldırısının görüntüleri ortaya çıktı
Başkan Erdoğan, Merkel ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi
Suriye'nin Bab ilçesinde bomba yüklü kamyonla saldırı: 7 ölü 20 yaralı
İran'dan, Azerbaycan ve Ermenistan'a mühimmat uyarısı: Bu durum devam ederse daha fazla önlem alınac ...
2020 Nobel Fizik Ödülü'nün sahipleri belli oldu
Liverpool'un yıldızı Shaqiri, koronavirüse yakalandı
Arsenal'den Thomas Partey için Atletico Madrid'e 50 milyon avro
Koronavirüs hastalarının yüzde 82'sinde nörolojik semptomlar görülüyor
Bakan Çavuşoğlu Bakü'den dünyaya seslendi: Karabağ Azerbaycan'ındır
İHA ve SİHA'larla ilgili flaş gelişme... Kameraların seri üretimi artırılıyor
Ermenistan insanlık suçu işliyor: Saldırı altındaki Terter sakinleri 10 gündür sığınaklarda
Azerbaycan'a kritik ziyaret! Çavuşoğlu, Aliyev ile bir araya geldi
İbo Show geri dönüyor! İşte ilk konuklar ve ilk bölümden kareler
İstanbul'a 2 günlük dolu uyarısı
İstanbul'da değnekçi terörüne operasyon: 4 kişi gözaltında
Tam 2 bin yıllık! Sağlam beyin hücresi keşfedildi
A Milli Takım, Almanya'ya gitti
Okyanusların tabanında 14 milyon ton mikro-plastik atık bulunuyor
Gaziantep'te zehir tacirlerine operasyon: 34 şüpheli gözaltında
06 Ekim 2020 Salı 14:52:00 - Güncelleme:06 Ekim 2020 Salı 14:52:00

Macaristan'da "Uluslararası Turan Vakfı" kuruluyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Siyaset yaptığı dönemde Macaristan'ın Türkiye ile iyi ilişkiler kurmasını savunan eski Macar siyasetçi Gabor Vona, 'Uluslararası Turan Vakfı' kurma kararı aldığını açıkladı. Vona, "Turancı olmak yolda olmaktır. Sadece fiziksel değil aynı zamanda zihinsel olarak da sürekli yolda olmak demektir. Kendisini Turancı olarak nitelendiren bir kişi aslında entelektüel bir göçebedir." dedi.

Vona, bugünkü Turancılığın sadece geçmişten bahsettiğini ama bunun yeterli olmadığını, bu yüzden Uluslararası Turan Vakfı kurma kararı aldığını bildirdi.

Vakfın ana hedefinin, Turancılığı günün şartlarına göre tekrar tanımlamak olacağını kaydeden Vona, ''Turancı olmak yolda olmaktır. Sadece fiziksel değil aynı zamanda zihinsel olarak da sürekli yolda olmak demektir. Kendisini Turancı olarak nitelendiren bir kişi aslında entelektüel bir göçebedir." şeklinde konuştu.

Turancılık fikrinin sadece kültürel bir değer olarak kalmaması, mutlaka gençlere ulaştırılması gerektiğini savunan Vona, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Bugün biz kimiz ve yarın kim olacağız şeklindeki soruya cevap veremiyoruz. Bence Turancılık sadece geçmişimiz için değil aynı zamanda geleceğimiz için de anahtar kelime anlamına geliyor. Bu kapsamda bilimsel konferanslar, gençler için festivaller ve çeşitli kültürel faaliyetler düzenlemek istiyoruz."

Vona, vakfın yakın zamanda resmiyete döküleceğini ve başlangıç olarak Macaristan, Türkiye, Azerbaycan, Almanya ve Avusturya'da faaliyet göstereceğini ifade etti.

Vakfın kendisini hiçbir şekilde siyasi ya da ideolojik anlamda konumlandırmayacağını vurgulayan Vona, kuruluş süreciyle ilgili Facebook ve Instagram'da "Turanist" adıyla hesap açtıklarını ve söz konusu kanallar üzerinden kendileriyle iletişime geçilebileceğini söyledi.

Siyasi hayatı boyunca Macaristan'ın Türkiye ve Türk dünyası ile iyi ilişkiler kurmasını savunduğuna dikkati çeken Vona, bu kapsamda 2014-2018 yıllarında Macaristan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı yaptığını hatırlattı.

Vona, Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon hakkında ise, kalbinin Azerbaycan için çarptığını belirtip, bölgeye bir an önce barış gelmesi temennisinde bulundu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER