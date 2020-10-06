"Uluslararası Turan Vakfı" kuruluyor

Vona, bugünkü Turancılığın sadece geçmişten bahsettiğini ama bunun yeterli olmadığını, bu yüzden Uluslararası Turan Vakfı kurma kararı aldığını bildirdi.

Vakfın ana hedefinin, Turancılığı günün şartlarına göre tekrar tanımlamak olacağını kaydeden Vona, ''Turancı olmak yolda olmaktır. Sadece fiziksel değil aynı zamanda zihinsel olarak da sürekli yolda olmak demektir. Kendisini Turancı olarak nitelendiren bir kişi aslında entelektüel bir göçebedir." şeklinde konuştu.

Turancılık fikrinin sadece kültürel bir değer olarak kalmaması, mutlaka gençlere ulaştırılması gerektiğini savunan Vona, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Bugün biz kimiz ve yarın kim olacağız şeklindeki soruya cevap veremiyoruz. Bence Turancılık sadece geçmişimiz için değil aynı zamanda geleceğimiz için de anahtar kelime anlamına geliyor. Bu kapsamda bilimsel konferanslar, gençler için festivaller ve çeşitli kültürel faaliyetler düzenlemek istiyoruz."

Vona, vakfın yakın zamanda resmiyete döküleceğini ve başlangıç olarak Macaristan, Türkiye, Azerbaycan, Almanya ve Avusturya'da faaliyet göstereceğini ifade etti.

Vakfın kendisini hiçbir şekilde siyasi ya da ideolojik anlamda konumlandırmayacağını vurgulayan Vona, kuruluş süreciyle ilgili Facebook ve Instagram'da "Turanist" adıyla hesap açtıklarını ve söz konusu kanallar üzerinden kendileriyle iletişime geçilebileceğini söyledi.

Siyasi hayatı boyunca Macaristan'ın Türkiye ve Türk dünyası ile iyi ilişkiler kurmasını savunduğuna dikkati çeken Vona, bu kapsamda 2014-2018 yıllarında Macaristan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı yaptığını hatırlattı.

Vona, Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon hakkında ise, kalbinin Azerbaycan için çarptığını belirtip, bölgeye bir an önce barış gelmesi temennisinde bulundu.