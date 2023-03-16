16 Mart 2023 Perşembe 15:25:00 - Güncelleme:16 Mart 2023 Perşembe 15:25:00
Macaristan Başbakanı Orban: Türk dünyası, Türk devletleri, kilit bir rol oynayacaktır
Macaristan Başbakanı Orban, Küresel bloklaşmalar arasında diyalog kurulması hakkında, "Türk dünyası, Türk devletleri, kilit bir rol oynayacaktır." dedi.
Macaristan Başbakanı Orban, Küresel bloklaşmalar arasında diyalog kurulması hakkında, "Türk dünyası, Türk devletleri, kilit bir rol oynayacaktır." dedi.
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