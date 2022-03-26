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Lviv'de yakıt deposuna 2 güdümlü füzeyle saldırı
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26 Mart 2022 Cumartesi 20:13:00 - Güncelleme:26 Mart 2022 Cumartesi 20:13:00

Lviv'de yakıt deposuna 2 güdümlü füzeyle saldırı

Kaynak: AA

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Ukrayna'nın batısındaki Lviv kenti yakınında bulunan yakıt deposunun 2 güdümlü füzeyle vurulması sonucu meydana gelen patlamalarda en az 5 kişi yaralandı.

Lviv Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Maksim Koziskiy, Telegram'dan yaptığı açıklamada, yerel saatle 16.30'da Lviv yakınlarındaki yakıt deposuna 2 güdümlü füze saldırısı düzenlenmesi sonucu 3 büyük patlamanın meydana geldiğini duyurdu.

Koziskiy, "Lviv yakınlarında Kryvçisy yönünden 3 güçlü patlama oldu. Şimdi siren sesleri çalıyor, bu nedenle herkes sakin olmalı ve sığınaklarda kalmalı." ifadesini kullandı.

Art arda yaşanan patlamalar sonucunda en az 5 kişinin yaralandığını belirten Koziskiy, Rusların hava saldırısında kentte hiçbir apartmanın vurulmadığı bilgisini de verdi.

Şehirde yeni bir saldırı olabileceğine dair uyarılar yapılıyor.
Etiketler : Rusya Ukrayna güdümlü füze
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