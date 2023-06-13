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13 Haziran 2023 Salı 15:00:00 - Güncelleme:13 Haziran 2023 Salı 15:00:00

Lukaşenko, Rusya'dan taktik nükleer silahı kendisinin istediğini söyledi

Kaynak: AA

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Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Rusya'nın Belarus'a konuşlandıracağı taktik nükleer silahları kendisinin talep ettiğini belirterek, "Bu tür silahlara sahip bir ülkeyle hemen hemen hiç kimse savaşmak istemez. Bunlar caydırıcılık silahlarıdır." dedi.

Belta haber ajansına göre Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Minsk bölgesine yaptığı ziyaret sırasında, 11-12 Temmuz'da Litvanya'da yapılacak NATO zirvesi için Rusya'nın Belarus'a taktik nükleer silahlar konuşlandıracağı iddiaları ve bu silahların kullanım koşullarına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın bu yönde bir şeyler yapmak için çabalamadığını ifade eden Lukaşenko, ülkenin güvenliğini garanti altına almak için Rusya tarafından acil taktik nükleer silah konuşlandırılmasının kendi talebi olduğunu belirtti.

Lukaşenko, "Önce (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'den rica ettim. Sonra stratejik değil ama taktik nükleer silah verin diye dostça, ısrarla talep ettim." ifadesini kullandı.

Halihazırda stratejik nükleer silahların ülkeye konuşlandırılmasına gerek görmediğini kaydeden Lukaşenko, ancak yine de bu tür silahlar için gereken alanları hazırladıklarını belirtti.

Rusya'nın kendisine nükleer silahları konuşlandırmak için dayatma yapmadığının altını çizen Lukaşenko, bu silahları kendisinin talep ettiğini yineledi. Lukaşenko, "Dünyada hiç kimse nükleer güç ile savaş yapmadı ve ben bizimle savaşmalarını istemiyorum. Böyle bir tehdit var mı? Evet. Bu tehdidi önlemem gerekiyor." diye konuştu.

Lukaşenko, "Bu tür silahlara sahip bir ülkeyle hemen hemen hiç kimse savaşmak istemez. Bunlar caydırıcılık silahlarıdır. Kullanılması gereken durumlardan elbette kaçınmak isterim ancak bize karşı bir saldırı olursa hiçbir tereddüt olmayacaktır." dedi.

Etiketler : belarus rusya nükleer silah
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