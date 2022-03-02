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02 Mart 2022 Çarşamba 12:00:00 - Güncelleme:02 Mart 2022 Çarşamba 12:00:00

Lukaşenko, Putin'in gizli planını sızdırdı! Skandal harita dünya gündeminde...

Kaynak: Hürriyet

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Belarus lideri Alexander Lukaşenko, kırdığı büyük potla Rusya'nın bir sonraki hamlesini deşifre etti. Belarus güvenlik konseyi toplantısında konuşan Lukaşenko, Rusya birliklerinin hareketlerini ve saldırı hedeflerini gösteren bir harita önünde görüntülendi

Rusya Devlet Başkanı Putin'e olan desteğini daha savaş başlamadan açıklayan Belarus lideri Alexander Lukaşenko dün kırdığı büyük potla Rusya'nın gizli planını adeta deşifre etti. Batı medyası olayı 'Beceriksiz Lukaşenko Putin'in gizli planını sızdırdı' başlığıyla verdi.

Kremlin şimdiye kadar dış operasyonlar konusundaki gizliliğiyle tanınıyordu ancak Putin'in Ukrayna savaşındaki planlarını en yakın müttefiki Belarus lideri Alexander Lukaşenko bozdu.

SALDIRI HATLARINI GÖSTEREN HARİTA ÖNÜNDE KONUŞTU

Belarus güvenlik konseyi toplantısında konuşan Lukaşenko, Rusya birliklerinin hareketlerini ve saldırı hedeflerini gösteren bir harita önünde görüntülendi. Lukaşenko'nun önünde konuştuğu harita, Rusya'dan Ukrayna'ya yönelen saldırı hatlarını gösteriyordu. Bu saldırılardan bazıları (Kiev, Kırım, Herson gibi) işgalin ilk birkaç gününde gerçekleşti.

MOLDOVA'YI İŞARET ETTİ

Ancak haritada henüz gerçekleşmemiş olan saldırıların detayı da vardı. Bunlardan bir tanesi liman kenti Odessa'dan Moldova'ya işaret ediyor gibi görünüyor ve Rusya'nın Ukrayna'nın komşusuna asker göndermeyi planladığını gösteriyor.

Ukrayna'yı dört bölüme ayırarak gösteren işgal haritası, Ukrayna ordusunun komuta bölgeleriyle uyumlu ve Belarus'tan,Ukrayna'nın doğu sınırı boyunca hedefteki noktaları gösteriyor.

6 SAAAT ÖNCE UYARILDIK

Lukaşenko, güvenlik konseyine verdiği demeçte, "Ukrayna füzelerinin Belarus'a fırlatılmasından altı saat önce uyarıldık. Böylece Rus Iskander füzeleri onları edebildi." dedi.

İki eski Sovyet cumhuriyeti, 1991'de bağımsızlık kazanmadan önce SSCB'nin bir parçasını oluşturuyordu. Slav milletleri olarak, hem Belarus hem de Ukrayna yakından ilişkili kültürleri paylaşıyor. Başkan Lukaşenko, daha önce iki komşu arasında arabulucu bir rol oynadıktan sonra Rusya Cumhurbaşkanı Putin'in yanında yer almıştı.

AB MOLDOVA KONUSUNDA UYARMIŞTI

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell savaşın ilk günlerinde yaptığı açıklamada Moldova'da Rusya baskısının gelecek günlerde artabileceği, Batı Balkanlar'da da benzer durumlar oluşabileceği uyarısında bulunmuştu.

'BECERİKSİZ LUKAŞENKO' BAŞLIĞIYLA VERDİLER

Lukaşenko'nun ajanslara düşen görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. Batı medyası haberi, 'Beceriksiz Lukaşenko Putin'in gizli planını sızdırdı' , 'Sırada Moldova mı var' gibi başlıklarla duyurdu. AB'nin söz konusu harita ile ilgili Moldova'yı koruma altına alıp almayacağı önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.

Etiketler : Odessa Rusya Moldova Ukrayna
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