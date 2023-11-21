Lübnanlı siviller işgalci İsrail'in hedefi oldu
Kaynak: AA
İşgalci İsrail'in Lübnan sınırında sivil bir aracı hedef alması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde sivil bir aracı vurması sonucu 4 kişinin öldüğü belirtildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri Lübnan'ın güneyindeki Kalayla ile Eş-Şaaytiye beldeleri arasındaki yol üzerinde sivil bir aracı hedef aldı.
Araçta bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Ölenlerin kimlik bilgileri hakkında detay paylaşılmadı.
İsrail'in 8 Ekim'den bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda 3'ü gazeteci, 3'ü çocuk olmak üzere toplam 20 sivil hayatını kaybetmişti.