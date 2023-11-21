Lübnanlı siviller işgalci İsrail'in hedefi oldu

Lübnanlı siviller işgalci İsrail'in hedefi oldu

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde sivil bir aracı vurması sonucu 4 kişinin öldüğü belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri Lübnan'ın güneyindeki Kalayla ile Eş-Şaaytiye beldeleri arasındaki yol üzerinde sivil bir aracı hedef aldı.

Araçta bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Ölenlerin kimlik bilgileri hakkında detay paylaşılmadı.

İsrail'in 8 Ekim'den bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda 3'ü gazeteci, 3'ü çocuk olmak üzere toplam 20 sivil hayatını kaybetmişti.