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21 Kasım 2023 Salı 15:24:00 - Güncelleme:21 Kasım 2023 Salı 15:24:00

Lübnanlı siviller işgalci İsrail'in hedefi oldu

Kaynak: AA

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İşgalci İsrail'in Lübnan sınırında sivil bir aracı hedef alması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde sivil bir aracı vurması sonucu 4 kişinin öldüğü belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri Lübnan'ın güneyindeki Kalayla ile Eş-Şaaytiye beldeleri arasındaki yol üzerinde sivil bir aracı hedef aldı.

Araçta bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Ölenlerin kimlik bilgileri hakkında detay paylaşılmadı.

İsrail'in 8 Ekim'den bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda 3'ü gazeteci, 3'ü çocuk olmak üzere toplam 20 sivil hayatını kaybetmişti.

Etiketler : israil lübnan sivil
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