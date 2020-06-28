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Lübnanlı Şii alim Tufeyli: Erdoğan, Libya'nın istikrarı için çabalıyor
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28 Haziran 2020 Pazar 09:52:00 - Güncelleme:28 Haziran 2020 Pazar 09:53:00

Lübnanlı Şii alim Tufeyli: Erdoğan, Libya'nın istikrarı için çabalıyor

Kaynak: AA

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Lübnan'daki Şii alimlerden ve Hizbullah örgütünün ilk Genel Sekreteri Şeyh Subhi Tufeyli, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı Fransa, Rusya, İtalya ve İsrail'in yanında yer almanın caiz olmadığını belirtti.

Şeyh Tufeyli, Facebook sayfasında yayınladığı videoda, bazı Körfez ülkeleri ile Mısır yönetiminin Libya'daki tutumlarıyla, Türkiye'ye karşı İsrail'in de aralarında bulunduğu bazı ülkelerle yaptıkları iş birliğini değerlendirdi.

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halkların çıkarı ve Libya'nın istikrarı için çabalıyor." diyen Şeyh Tufeyli, Erdoğan'ın aynı zamanda kendi ülkesinin çıkarları için çalıştığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ülkesinin çıkarları Libya'nın istikrarını gerektiriyor. Türkiye, istikrarla birlikte orada yatırım ve ticaretiyle varlık gösterecek. Bu nedenle 'Erdoğan'ın yanında yer almıyoruz' deyip Fransa, Rusya, İtalya ve İsrail'in yanında yer almamız caiz değildir, doğru da değildir."

Şeyh Tufeyli, ayrıca konuşmasında Türkiye'nin Libya'da, Fransa ve İsrail'in hırslarına karşı durduğuna dikkati çekti.

Bazı Arap ülkelerinde halkların gerçekleştirdiği devrimlerin Rusya, ABD ve Avrupa'nın dolaylı destekleriyle düşürüldüğünü söyleyen Şeyh Tufeyli, Mağrib Arap ülkelerini de Mısır, Suudi Arabistan ve BAE yönetimlerinden kaynaklanan kendilerine dönük "Siyonist veba fırtınasına" karşı uyardı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Libya'da savaştığı gibi aynı zamanda bir iç savaşı da körüklediğini vurgulayan Lübnanlı Şii alim, Fransa, Rusya ve İtalya'nın ise neler planladıklarını kimsenin kestiremediğini sözlerine ekledi.

ŞEYH TUFEYLİ KİMDİR?

Lübnan merkezli Hizbullah örgütünün kurucularından ve ilk genel sekreteri olan Şii din alimi Şeyh Tufeyli, 1988'de İsrail ve ABD'nin düzenlediğinden şüphelenilen bir suikast girişiminden kurtuldu.

Şeyh Tufeyli, 1992'de Hizbullah'ın genel seçimde yer almasıyla ilgili bir tartışma sonucu örgütle yollarını ayırma kararı aldı.

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