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Lübnan'dan yapılan SİHA saldırısıyla yaralanan İsrailli subay öldü
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22 Nisan 2024 Pazartesi 00:14:00 - Güncelleme:22 Nisan 2024 Pazartesi 00:14:00

Lübnan'dan yapılan SİHA saldırısıyla yaralanan İsrailli subay öldü

Kaynak: AA

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Lübnan'dan yapılan SİHA saldırısıyla yaralanan İsrailli subay, günler sonra öldü.

Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesine silahlı insansız hava aracı (SİHA) kullanılarak düzenlenen saldırıda yaralanan İsrailli subay, günler sonra yaşamını yitirdi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 17 Nisan'da yaralanan Etzioni Taburu'ndan Binbaşı Dor Zimel'in hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece 7 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısının 605'e yükseldiği, 27 Ekim'de başlayan karadan işgal sürecinde de 260 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 283 Hizbullah mensubu, 54 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 12 asker öldü.

Etiketler : SİHA saldırısı İsrailli subay Lübnan saldırısı
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