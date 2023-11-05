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05 Kasım 2023 Pazar 21:58:00 - Güncelleme:05 Kasım 2023 Pazar 21:58:00

Lübnan'dan İsrail'e roketli saldırı: 1 İsrailli öldü

Kaynak: AA

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İsrail, Lübnan tarafından yapılan roketli saldırı sonrası 1 İsraillinin öldüğünü duyurdu.

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine düzenlenen saldırılarda 1 İsraillinin öldüğü bildirildi.

İsrail ordu radyosunun aktardığına göre, Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyine roket ve antitank füzeleri atıldı.

Antitank füzesinin bir araca isabet etmesi sonucu bir İsrailli hayatını kaybetti.

Lübnan sınırı yakınlarındaki Kiryat Şmona, Metula ve çevresindeki İsrail yerleşimlerinde uyarı sirenlerinin çaldığı belirtildi.

Öte yandan Lübnan'daki Hizbullah, saldırının İsrail'in 4 sivili öldürdüğü hava saldırısına karşılık düzenlendiğini bildirerek saldırıyı üstlendi.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in bu akşam Aynata ve Aytarun beldesi arasındaki bir bölgede vahşi ve çirkince bir şekilde sivillere ait bir aracı hedef alması ve 4 kişinin öldürülmesi olayına karşılık" saldırı düzenlendiği ifade edildi.

İsrail'e ait Kiryat Şmona yerleşim biriminin katyuşa füzeleri ile vurulduğu, sivillere yönelik her türlü saldırılara sert bir şekilde yanıt verileceği belirtildi.

İsrail ordusu Lübnan'da sivil bir aracı hedef alarak 3'ü çocuk 4 kişiyi öldürmüştü.

Etiketler : İSRAİL LÜBNAN SALDIRI
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