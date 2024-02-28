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28 Şubat 2024 Çarşamba 10:44:00 - Güncelleme:28 Şubat 2024 Çarşamba 10:44:00

Lübnan'dan İsrail'e çok sayıda füze atıldı

Kaynak: AA

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Lübnan'dan İsrail'e füze saldırıları düzenlendi. Yerleşim birimini hedef alan ilk saldırıda 4 ve ikinci saldırıda 10 füzenin fırlatıldığı aktarılan haberde, herhangi can kaybının yaşanmadığı ancak bazı füzelerin boş evlere isabet ettiği kaydedildi.

Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınırdaki Kiryat Şmona yerleşim birimine füze saldırıları düzenlendiği belirtildi.

İsrail ordusu radyosunun haberinde, Lübnan'ın güneyinden Kiryat Şmona'ya yönelik aralıklarla 2 saldırının gerçekleştirildiği ifade edildi.

Yerleşim birimini hedef alan ilk saldırıda 4 ve ikinci saldırıda 10 füzenin fırlatıldığı aktarılan haberde, herhangi can kaybının yaşanmadığı ancak bazı füzelerin boş evlere isabet ettiği kaydedildi.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketinden, Kiryat Şmona'ya yönelik saldırı hakkında henüz açıklama yapılmadı. Ancak Hizbullah 8 Ekim 2023'ten beri sınıra en yakın konumdaki yerleşim birimini sıklıkla hedef alıyor.

Öte yandan Lübnan medyasında yer alan haberlerde, İsrail'e ait savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesindeki Beyt Lif, Kfar Hammam ve Marcayun ovası ve Hula beldelerine yönelik saldırılar düzenledi.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 219 Hizbullah mensubu, 43 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

Etiketler : lübnan hizbullah israil
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