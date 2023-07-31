Lübnan'daki mülteci kampında yaşanan olaylarda ölü sayısı 9'a yükseldi
Kaynak: IHA
Lübnan'daki Filistin mülteci kampında cumartesi günü başlayan çatışmalarda ölü sayısı 9'a yükselirken, 40 kişi yaralandı.
Lübnan'daki en büyük Filistin mülteci kampı Ain al-Hilweh kampında iki grup arasında cumartesi günü başlayan çatışmalar sürüyor. Tabipler Birliği tarafından yapılan açıklamada, Sidon şehrindeki çatışmalar nedeniyle ölenlerin sayısı 9'a yükselirken, 40 yaralının olduğu belirtildi. Sayda şehrinin güneyindeki sebze pazarında roket güdümlü el bombasının patladığı ve maddi hasar oluştuğu belirtilirken, Sidon şehrindeki iş merkezleri, resmi kurumlar, okul ve üniversiteler kapatıldı. Kadın ve çocuklar kamptan ayrılarak komşu bölgelere doğru ilerlerken, onlarca kişi camilere sığındı.
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