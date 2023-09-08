Lübnan'daki Filistin mülteci kampında çatışmalar dinmiyor: 20 yaralı

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre Ayn el Helva'da dün akşam başlayan çatışmalar bir süre devam etti.



Kamptaki Fetih Hareketi ve diğer Filistinli gruplar arasında çıkan çatışmada 20 sivil yaralandı.

Ayn el-Helva'nın yer aldığı Sayda kentindeki Lübnan Üniversitesi'nde öğrencilerin güvenliği için eğitime bir gün ara verildi.



AYN EL-HELVA'DAKİ ÇATIŞMALAR



Lübnan'daki en büyük Filistin mülteci kampı Ayn el-Helva'da 29 Temmuz'da başlayan çatışmalarda 13 kişi ölmüş, 60'tan fazla kişi yaralanmıştı.



Kanlı çatışmalar nedeniyle 4 bine yakın kişi evini terk etmek zorunda kalmıştı.

Kamptaki Filistinli gruplar arasında 31 Temmuz'da Lübnanlı tarafların arabuluculuğunda ateşkes sağlandığı duyurulsa da çatışmalar aralıklarla devam etmişti.

Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, 7 Ağustos'ta Ayn el-Helva Mülteci Kampı'ndaki durumun sakinleştiğini belirtmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Lübnan Sorumlusu Dorothee Klaus da 9 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, kampta çatışmalar nedeniyle 10 gün boyunca askıya alınan çalışmaların yeniden başladığını duyurmuştu.

Ancak UNRWA, 18 Ağustos'ta, "bazı silahlı grupların konuşlanmasına" tepki için kamptaki tüm faaliyetlerini yeniden durdurmuştu.

