VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'den Tayland'daki anaokulu saldırısında ölenler için taziye mesajı
Başkan Erdoğan'dan Prag'da diplomasi trafiği
Florida'yı vuran Ian Kasırgası eyaletteki konut sorununu artırdı
Lübnan'da mudilerin banka baskınları sürüyor
Başkan Erdoğan, liderlerle aile fotoğrafına katıldı
İsrail, deniz sınırı anlaşma taslağında Lübnan'ın değişiklik taleplerini reddetti
Ukrayna: Herson bölgesinde 400 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı
IMF Başkanı Georgieva: Resesyon riskleri artıyor
"Uyuşturucu trafiği rotası Türkiye'deki yakalanmaların çokluğuyla güneye kaydı"
BM İnsan Hakları Konseyinde, Çin'deki Uygurların insani durumunun görüşülmesi teklifi reddedildi
Ukrayna'ya göre Avrupa Siyasi Topluluğu kıtada barış için fırsat
Bakan Dönmez: TANAP'ın kapasitesini iki katına kadar artırma kararı çıktı
"Avrupa'da ve ABD'de resesyonun konuşulduğu bir dönemde, İstanbul'da bugün 3 fuarın açılışını yapıyo...
Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri ekimde 1 trilyon ruble azaldı
Avrupa Parlamentosu'ndan Frontex'in bütçesine onay çıkmadı
Bakan Karaismailoğlu: Avrasya bölgesinde lider, küresel bir havacılık merkezi olduk
Emine Erdoğan'dan 'Nerede Kalmıştık' projesine ilişkin paylaşım
İsveç'ten üçlü muhtıraya bağlılık vurgusu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: 40 tonun üzerinde yıllık altın imalatımız var
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla arttı
Meteorolojiden bazı bölgeler için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Alevi STK temsilcileri, Başkan Erdoğan'ın "yeni adım" açıklamalarını değerlendirdi
Türkiye düşmanı KKTC'li vekile AK Parti'den tepki: Bu hadsiz ve provokatif konuşmayı kınıyoruz
Başkan Erdoğan, aile fotoğrafına katılıyor
06 Ekim 2022 Perşembe 18:14:00 - Güncelleme:06 Ekim 2022 Perşembe 18:14:00

Lübnan'da mudilerin banka baskınları sürüyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Lübnan'da iki ayrı mevduat sahibi daha parasını çekebilmek için farklı bölgelerde banka bastı.

"Mudilerin Sesi" Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, Mustafa Faur adlı Lübnanlı, Beyrut'un güneyindeki Lübnan Fransız Bankası'na baskın yaparak bankadaki dövizini istedi.

Derneğin bir diğer açıklamasında da Yahya Bedreddin adlı vatandaşın ülkenin güneyindeki en-Nebatiyye bölgesindeki Akdeniz Bankası'na baskın yaparak parasını istediği bilgisi yer aldı. Olay üzerine çevredeki diğer bankalar kapılarını kapattı.

Lübnanlı bağımsız ve muhalif milletvekili Sintiya Zarazir, 3 yıldır dondurulan hesabındaki tutarı çekebilmek için düzenlediği banka baskınını, parasını aldıktan sonra sonlandırmıştı.

Lübnan'da dondurulan banka hesaplarındaki paralarını alamayan mevduat sahipleri dün de farklı bölgelerdeki 4 şubeye baskın düzenlemişti.

Baskınların ardından açıklama yapan Lübnan Bankalar Birliği, ülkede yaşanan mevduat hesapları krizinden bankaların değil devlet yönetiminin sorumlu olduğunu belirtmişti.

LÜBNAN'DAKİ EKONOMİK KRİZ VE MUDİLERİN BANKA BASKINLARI

Lübnan'da döviz rezervlerinin erimesini önlemek amacıyla 2019'dan itibaren tüm döviz mevduat hesapları dondurulmuştu.

Lübnan Merkez Bankası, Kasım 2021'de kısıtlı ve hükümetin belirlediği kur üzerinden vatandaşların parasını çekebileceğini açıklamıştı.

Ülke, bu gelişmeler nedeniyle zaman zaman çeşitli olaylara sahne olurken başkent Beyrut'ta 11 Ağustos'ta bir kişi, parasını çekemediği için silahla banka çalışanlarını tüm gün rehin almış, daha sonra teslim olmuştu.

Beyrut'ta 14 Eylül'de de bir kadın, parasını çekmek için bankayı basmış ve hesabındaki 13 bin dolarlık meblağı aldıktan sonra şubeden ayrılmıştı.

Bu olayın ardından 16 Eylül'de ülkenin farklı bölgelerinde en az 7 banka baskını daha gerçekleşmişti.

Etiketler : Lübnan Beyrut mevduat sahibi
15 yıl sonra imaj değişikliği

15 yıl sonra imaj değişikliği
Komedi dönüşü

Komedi dönüşü
1 milyon beğeni

1 milyon beğeni
Hedef 30 metre

Hedef 30 metre
Boğaz'da evlendi

Boğaz'da evlendi
Süpürge ve tepsimi almadan gitmem

Süpürge ve tepsimi almadan gitmem
Dizimiz kadın odaklı

Dizimiz kadın odaklı
Her türlü şiddete hayır!

Her türlü şiddete hayır!
Ekimde aşk başkadır

Ekimde aşk başkadır

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX