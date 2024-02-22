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22 Şubat 2024 Perşembe 16:15:00 - Güncelleme:22 Şubat 2024 Perşembe 16:15:00

Lübnan'da İsrail uçakları kaynaklı "sonik patlama" paniğe neden oldu

Kaynak: AA

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Lübnan hava sahasını ihlal eden İsrail savaş uçakları, Sur kenti semaları üzerinden ses hızını geçerek art arda 2 defa sonik patlamaya sebep oldu.

İsrail ordusuna ait 2 savaş uçağı, Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti semaları üzerinde ilk önce sortiler gerçekleştirdi, ardından kent üzerinde alçak uçuşlar yaptı.

Ses duvarını aşan İsrail savaş uçakları 2 defa sonik patlama yaptı. Patlama sesi kent genelinde büyük bir panik ve endişeye yol açtı.

İsrail'e ait topçu birlikleri de Lübnan'ın Ramya, Ayta eş Şaab, Kefr Hammam, Mecdel Zun beldelerini ağır topçu atışlarıyla vurdu.

İsrail'in Lübnan topraklarındaki Hiyam köyündeki bazı evlere düzenlediği hava saldırısı sonucu bölgede büyük yıkım meydana geldi.

HİZBULLAH, İSRAİL'A AİT ASKERİ MEVZİLERİ HEDEF ALDI

Hizbullah Hareketi ise yaptığı açıklamada İsrail'in sınır üzerinde yer alan 4 askeri mevziine yönelik farklı silahlarla saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 206 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas mensubunun yanı sıra 43 Lübnanlı sivil, 1'i asker, 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri öldü.

Etiketler : Lübnan İsrail sonik patlama
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