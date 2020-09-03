  • BIST
    1076.34
  • Dolar
    7,4426
  • Euro
    8,8386
  • Altın
    461,7530
İstanbul
21 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İngiltere Başbakanı Johnson, Kushner ile görüştü
Ankara Üniversitesi güz yarıyılında hibrit ve uzaktan eğitim uygulayacak
TRT 1'in yeni dizisi 'Uyanış: Büyük Selçuklu' 28 Eylül'de izleyiciyle buluşacak
Peugeot SUV 3008, 800 bin adetlik üretim başarısını yakaladı
İsrail ile BAE arasında kargo uçağı seferleri başlıyor
ABD'nin Kenosha kentindeki ırkçılık karşıtı gösterilerde 252 kişi tutuklandı
Dışişleri'nden NATO açıklaması: Türkiye ön koşulsuz diyaloğa hazırdır
AB'den kimyasal silah kullanımı nedeniyle Rusya'ya karşı ortak uluslararası tepki çağrısı
İngiltere'de son 3 ayın en yüksek günlük vaka sayısı açıklandı
Galatasaray hazırlık maçında Atakaş Hatayspor ile berabere kaldı
Lübnan'da faciadan bir ay sonra bir arama köpeği enkaza tepki verdi
MSB: Rusya ile herhangi bir tatbikat ve atış faaliyeti icra edilmeyecek
Artvin'de çıkan yangında 4 hektar orman zarar gördü
Beyaz Saray'dan Trump'ın dikkat çeken talebiyle igili açıklama
Şehit Aybüke öğretmene doğum gününde hüzünlü anma
ABD'nin DSÖ'den resmen ayrılacağı tarih belli oldu
ABD'den İran'a destek olduğu gerekçesiyle Çin ve BAE merkezli 5 şirkete yaptırım
Başkan Erdoğan'dan Binali Yıldırım ve eşine geçmiş olsun mesajı
Milli Savunma Bakanlığından NAVTEX açıklaması
İtalya'da Kovid-19 vakaları binin üstünde seyrediyor
İspanya'da son 24 saatte 8 bin 959 Kovid-19 vakası görüldü
Denizli'de kuruyemiş ve bakliyat işletmesinde patlama
Libya'da soruşturması tamamlanan İçişleri Bakanı Başağa görevini sürdürecek
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: Diyarbakır annelerinin yanındayız
03 Eylül 2020 Perşembe 21:55:00 - Güncelleme:03 Eylül 2020 Perşembe 21:55:00

Lübnan'da faciadan bir ay sonra bir arama köpeği enkaza tepki verdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki patlamanın üzerinden 1 ay geçmesine rağmen enkaz altında bir kişinin hala canlı olabileceği belirtildi.

Beyrut Valisi Mervan Abbud, Beyrut Limanı'nda 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin infilak etmesi sonucu en çok zarar gören Cimmeyze ve Mar Mihayil bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarına başlayan Şili ekibine eşlik etti.

Vali Abbud, burada basına yaptığı açıklamada, enkazların altında canlı veya cansız bedenlerin olduğunu tespit edecek imkanlara sahip olmadıkları için yurt dışından destek almaya devam ettiklerini söyledi.

Şili'den yeni gelen ekibin yanında eğitimli köpek ve gelişmiş cihazlar olduğunu aktaran Abbud, eğitimli köpeğin Mar Mihayil bölgesindeki bir binanın enkazından koku aldığını belirtti.

Bunun üzerine tarama cihazıyla devam eden çalışmalar sonucu enkaz altında bir veya iki ceset olduğu, hatta bunlardan birinin canlı olabileceği kanaatine varıldığını dile getiren Abbud, bölgede çok hassas şekilde başlatılan arama kurtarma çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Lübnanlılar, patlamanın üzerinden 30 gün geçmesinin ardından enkaz altından bir kişinin canlı olarak çıkarılması umuduyla çalışmaları ilgiyle takip ediyor.

Ölü sayısı 191'e yükseldi

Bu arada Lübnan resmi haber ajansı NNA, Sağlık Bakanlığına dayandırdığı haberinde, Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 191'e yükseldiğini bildirdi.

Haberde, patlama kurbanlarının Lübnan'ın yanı sıra Suriye, Bangladeş, Filipin, Filistin, Fransa ve Mısır vatandaşlarından oluştuğu bilgisine yer verildi.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişen Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER