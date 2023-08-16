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16 Ağustos 2023 Çarşamba 20:53:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2023 Çarşamba 20:53:00

Lübnan'da elektrik üretimi durdu

Kaynak: AA

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Lübnan'da elektrik üreten enerji santralleri, Lübnan Merkez Bankası'nın yakıt alımı için bütçe vermemesi nedeniyle faaliyetlerini durdurdu.

Lübnan Elektrik Kurumu, ülkedeki "Deyr Ammar ve Ez-Zahrani" elektrik santrallerinin durumu hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, günlük 550 megavat elektrik üreten Deyr Ammar ve Zahrani'nin çalışmaya devam etmesi için Lübnan Merkez Bankası'nın şirketlerin hesaplarına gerekli olan 10 milyon doları transfer etmediği kaydedildi.

Bu transferin gerçekleşmemesi nedeniyle her iki santralde de üretimin durduğu ve vatandaşlara elektrik hizmeti verilemeyeceği belirtildi.

Lübnan'daki elektrik kesintisi

Lübnan Merkez Bankası'nın, 2019'da patlak veren ekonomik kriz ve döviz rezervlerinin erimesi nedeniyle yakıta verilen devlet desteğini çekmesi üzerine elektrik santrallerinde üretim durmuştu.

Ülkenin normal şatlarda günlük elektrik ihtiyacı yaklaşık 3 bin 200 megavat iken söz konusu krizler nedeniyle bu üretim bir süredir 500 megavata kadar geriledi.

Her iki santralde de son olarak günlük ortalama sadece 4 saat elektrik üretilirken, vatandaşlar geri kalan 20 saatlik elektriği ise özel jeneratörlerden çok yüksek maliyetle temin ediyor.

Etiketler : lübnan elektrik bütçe
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