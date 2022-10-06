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06 Ekim 2022 Perşembe 23:58:00 - Güncelleme:06 Ekim 2022 Perşembe 23:58:00

Lübnan'da 1993'ten bu yana ilk kolera vakası görüldü

Kaynak: AA

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Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülkede 1993'ten bu yana ilk defa kolera vakası görüldüğünü duyurdu.

Sağlık Bakanı Firas Abyad'ın başkanlığında ülkenin kuzeyindeki Akkar vilayetinde salgın hastalığa hazırlık ve müdahale planı oluşturmak için düzenlenen toplantının ardından, Bakanlığın medya ofisi tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İlk kolera vakası 5 Ekim'de Lübnan'ın Akkar vilayetinde görüldü. Durumu stabil olan hastanın tedavisi hastanede devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Muhtemel bir salgına karşı belirlenen planda, kayıtlı vakaların izlenmesi ve salgının yayılmasını önlemek için çeşitli önlemler yer alıyor.

Kolera salgınıyla mücadele etmek ve gelişmeleri günü gününe takip etmek için uzmanlardan oluşan bir kriz grubu kuruldu.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, bunun ülkede 1993'ten bu yana görülen ilk vaka olduğunu duyurdu.

Kolera salgınına ilişkin toplantıya Enerji ve Su Bakanlığı ve Afet Yönetim Biriminden yetkililerin yanı sıra Kızılhaç, Doktorlar Sendikası, Hemşireler Sendikası ve Lübnan Bakteri Hastalıkları Derneğinden temsilciler katıldı.

Toplantıda, Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğiyle hazırlanan koleraya hazırlık ve müdahale planı sunuldu.

Etiketler : Sağlık Bakanı Sağlık Örgüt Afet Yönetim Birimi
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