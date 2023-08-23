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Lübnan'a kaçak girmek isteyen 700 Suriyeli engellendi
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23 Ağustos 2023 Çarşamba 22:05:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2023 Çarşamba 22:05:00

Lübnan'a kaçak girmek isteyen 700 Suriyeli engellendi

Kaynak: AA

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Lübnan ordusu, bir hafta içinde yaklaşık 700 Suriyelinin sınırdan ülkeye sızma girişiminin engellendiğini duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan-Suriye sınırında insan kaçakçılığı ve ülkeye yasa dışı yollardan sızma girişimleriyle mücadele edildiği kaydedildi.

Açıklamada, bir hafta içinde sınırda yaklaşık 700 Suriyelinin Lübnan topraklarına sızma girişiminin engellendiği kaydedildi.

Derin bir ekonomik krizle mücadele eden ve nüfusunun yüzde 80'i yoksulluk sınırında olan Lübnan'da, yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli sığınmacı yaşıyor.

Etiketler : lübnan kaçak suriye
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